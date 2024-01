Addio a don Angelo Ripamonti, scomparso venerdì 19 gennaio.

È venuto a mancare ieri, venerdì 19 gennaio 2024, don Angelo Ripamonti.

Era nato a Castano Primo il 14 settembre 1939; è stato amatissimo parroco a Sedriano dal 1997 al 2005, per poi diventare la guida parrocchiale a Bernate Ticino fino al 2015, quando poi andò in pensione.

Parole di affetto e ricordo sono giunte dal sindaco di Sedriano Marco Re: "È tornato alla casa del Padre don Angelo Ripamonti, parroco di Sedriano dal 1997 al 2005. I fedeli della sua parrocchia, che lo ricorda con affetto, sono invitati a pregare in suffragio della sua anima".