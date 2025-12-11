Dopo l’annuncio dello stop ai licenziamenti alla Nms di Nerviano sono arrivati i commenti della consigliera regionale Silvia Scurati e del deputato leghista Fabrizio Cecchetti, che hanno seguito l’evolversi della situazione sin dagli inizi della crisi.

Annullati i licenziamenti alla Nms di Nerviano, Scurati e Cecchetti: “Un grande risultato”

“L’annullamento della procedura di licenziamento collettivo per i ricercatori di Nerviano Medical Sciences è una notizia molto positiva, frutto di mesi di lavoro istituzionale portato avanti nel tavolo ministeriale anche da Regione Lombardia”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione ‘Attività produttive’ a Palazzo Pirelli.

“Fin dall’inizio della crisi – prosegue Scurati – Regione Lombardia ha seguito passo dopo passo la vertenza, convocando audizioni, dialogando con le parti sociali e sostenendo ogni iniziativa utile a tutelare livelli occupazionali e competenze scientifiche di grande valore”.

“L’interesse manifestato da un nuovo soggetto industriale – aggiunge – apre finalmente una prospettiva concreta di reindustrializzazione del sito”.

“Continueremo a vigilare – conclude Scurati – perché Nerviano rappresenta un patrimonio strategico per il territorio e per la ricerca italiana. Oggi è stato fatto un passo avanti importante e la Regione, come sempre, ha fatto la propria parte”.

Il commento del deputato leghista, Fabrizio Cecchetti

“La sospensione della procedura di licenziamento collettivo per i ricercatori di NMS è una notizia positiva e rappresenta un primo risultato concreto dopo le due interrogazioni parlamentari che abbiamo presentato nei mesi scorsi per chiedere al Governo un intervento urgente. Da luglio denunciamo la gravità della situazione e a settembre abbiamo ulteriormente sollecitato il Ministero affinché fossero tutelate le famiglie, i lavoratori e un’eccellenza nazionale nel campo della ricerca oncologica.”

“Ora però non basta fermare i licenziamenti. Serve un vero piano industriale che garantisca stabilità, investimenti e continuità alla ricerca, salvaguardando le competenze presenti a Nerviano. Continueremo a seguire passo dopo passo questa vicenda, perché il futuro di NMS non può rimanere appeso a decisioni temporanee ma deve poggiare su una strategia chiara e sostenibile.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.