Nms, stop ai licenziamenti: c’è un investitore pronto all’acquisizione. Buone notizie per il centro di ricerca oncologica di Nerviano.

Nms, stop ai licenziamenti

Importanti novità per il futuro della Nms, Nerviano Medical Sciences, il centro di ricerca oncologica di Nerviano che a settembre aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo per 73 ricercatori su 123. Durante il tavolo al Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) avvenuto oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, è stato annunciato l’interesse di una società estera all’acquisizione del perimetro aziendale oggetto di dismissione.

Le parole del ministro

“Registriamo progressi significativi in una vertenza complessa. La priorità resta la tutela dell’occupazione e la salvaguardia di un presidio di ricerca di altissimo livello” ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

La nuova possibile prospettiva industriale prevederebbe il rilancio del ramo aziendale da dismettere e la ricollocazione della maggior parte dei lavoratori.

In attesa di approfondire e finalizzare il percorso di reindustrializzazione, l’azienda ritirerà la procedura di licenziamento collettivo e chiederà la cassa integrazione per assicurare la continuità occupazionale dei dipendenti durante la transizione. Il Mimit ha confermato il proprio impegno a seguire da vicino l’evoluzione della trattativa, mantenendo attivo il tavolo di monitoraggio e un confronto costante con tutte le parti coinvolte.