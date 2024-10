Anna Iadonisi è il quinto agente di Polizia Locale arrivato in paese

Anna Iadonisi quinto agente della Polizia Locale di San Vittore Olona.

Anna Iadonisi è il quinto agente in servizio

E' arrivato ed è in servizio in paese il quinto agente di Polizia locale a San Vittore Olona: si tratta di Anna Iadonisi, che ha già prestato servizio nel Comune di Garbagnate Milanese.

Con il suo arrivo sono quindi arrivati rinforzi importanti per il comando guidato dal comandante Ermanno Taeggi: nelle scorse settimane erano arrivati Annunziata Castelli e Andrea Fassina.

Le parole del sindaco

"Dopo più di 10 anni siamo riusciti a portare a cinque il numero degli agenti - afferma il sindaco Marco Zerboni - Abbiamo rinunciato all'assunzione di un nuovo ufficiale di categoria D a favore di un agente di categoria C per aumentare la presenza nelle strade del comune degli stessi e garantire il rispetto delle regole di comune convivenza tra i cittadini. Siamo estremamente soddisfatti del risultato conseguito e ora guardiamo avanti verso il raggiungimento dei futuri obiettivi del nostro programma elettorale".