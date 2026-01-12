“Alle letterine a Babbo Natale rispondiamo con i fatti”

«Alle letterine di Babbo Natale rispondiamo con i fatti».

Lega Cornaredo

Con un comunicato a firma Lega Cornaredo arriva la replica all’iniziativa natalizia della lista Colibrì Sinistra per Cornaredo che ha visto recapitare nella casella postale dei cornaredesi una lista di desideri per la città a firma del gruppo di minoranza in consiglio comunale.

Letterine a Babbo Natale

«Durante il periodo natalizio, mentre la lista Colibrì (Sinistra per Cornaredo – Solidarietà, Ambiente e Lavoro) si limitava a scrivere “letterine a Babbo Natale” con proposte e auspici per il territorio, noi continuiamo a scrivere pagine concrete di cambiamento: stiamo sistemando le strade, da anni trascurate, mettendo in sicurezza alberi e edifici pubblici, costruendo un nuovo asilo nido per eliminare le liste d’attesa, riorganizzando gli uffici comunali e curando la manutenzione delle strutture scolastiche. Sono inoltre in cantiere il rifacimento di una parte della piazza nella zona municipio e chiesa, la sistemazione di piazza Dugnani e di via Brera (area parcheggi). Sono in corso i lavori di sistemazione del cimitero di San Pietro, con la messa in sicurezza della struttura, la realizzazione di nuovi camminamenti e la sostituzione delle vecchie luci votive.

“Opere tangibili”

Queste sono opere tangibili, non semplici auspici come quelli della lista Colibrì. I progetti citati nell’articolo di Settegiorni del 2 gennaio 2026 – dal recupero di Villa Dubini alla riqualificazione dell’ex Signal Lux – sono rimasti lettera morta per anni, a causa dell’inerzia delle precedenti amministrazioni di sinistra che hanno governato Cornaredo. Oggi, finalmente, quelle stesse opere sono in fase di realizzazione. I data center e gli insediamenti produttivi portano investimenti, occupazione e risorse per asili nido, scuole, strade, verde pubblico e servizi sociali – tutti temi che la sinistra ha trascurato».

“Ex Signal Lux opportunità concreta”

La Lega entra poi nel merito di alcune delle novità in arrivo, fra cui la riqualificazione dell’area Signal Lux.