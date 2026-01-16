Le temperature delle aule del Liceo Quasimodo di Magenta sono tornate a una temperatura gradevole dopo che è stato esteso l’orario di accensione dei riscaldamenti grazie al dialogo fra Comune e Città metropolitana. Nei giorni scorsi gli studenti avevano protestato per chiedere temperature più in linea con gli standard.
Al Liceo Quasimodo si torna a temperature gradevoli: accordo fra Comune e Città metropolitana
“A seguito dell’accoglimento, da parte del Comune di Magenta, della richiesta avanzata da Città Metropolitana di Milano per l’estensione dell’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento, già da ieri le condizioni di comfort ambientale all’interno del Liceo Quasimodo sono state pienamente ripristinate. Le criticità riscontrate nei giorni scorsi sono derivate da una centrale termica che, allo stato attuale, risulta insufficiente a garantire una diffusione omogenea del calore in tutto l’edificio. Il monitoraggio condotto dai tecnici di Città Metropolitana a partire dal 12 gennaio, unitamente al confronto con la Dirigenza Scolastica e l’ufficio tecnico comunale, ha confermato che il prolungamento dell’orario di accensione rappresentava l’unica soluzione immediata per garantire la continuità didattica. Tale misura rimarrà in vigore in attesa dell’intervento strutturale definitivo, che prevede l’installazione di una caldaia dedicata esclusivamente al Liceo, opera che il Comune di Magenta si è impegnato a realizzare nel corso della prossima stagione estiva”.
Il superamento dell’impasse legato ai costi extra
“Il superamento dell’impasse è stato possibile grazie alla revoca del primo diniego espresso dall’Amministrazione Comunale, inizialmente motivato dai maggiori costi di gestione legati alle ore aggiuntive di riscaldamento. La situazione si è sbloccata definitivamente nel pomeriggio del 14 gennaio, quando Città Metropolitana ha confermato la propria disponibilità a farsi carico degli oneri economici extra per garantire il diritto allo studio. Il ripristino della normalità al Liceo Quasimodo testimonia come le problematiche complesse debbano essere affrontate nel merito tecnico e attraverso una fattiva collaborazione tra enti. La Città metropolitana sottolinea come l’efficacia dell’azione amministrativa e il benessere della comunità scolastica siano obiettivi da perseguire attraverso il dialogo istituzionale e l’assunzione di responsabilità, strumenti ben più incisivi rispetto alle polemiche a mezzo stampa che rischiano di rallentare la risoluzione dei problemi. L’impegno di Città Metropolitana proseguirà ora con il monitoraggio costante dell’impianto per il resto della stagione invernale e con la vigilanza sul rispetto del cronoprogramma relativo ai lavori strutturali previsti per l’estate”.