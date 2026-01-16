Al Liceo Quasimodo si torna a temperature gradevoli: accordo fra Comune e Città metropolitana

Le temperature delle aule del Liceo Quasimodo di Magenta sono tornate a una temperatura gradevole dopo che è stato esteso l’orario di accensione dei riscaldamenti grazie al dialogo fra Comune e Città metropolitana. Nei giorni scorsi gli studenti avevano protestato per chiedere temperature più in linea con gli standard.

“A seguito dell’accoglimento, da parte del Comune di Magenta, della richiesta avanzata da Città Metropolitana di Milano per l’estensione dell’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento, già da ieri le condizioni di comfort ambientale all’interno del Liceo Quasimodo sono state pienamente ripristinate. Le criticità riscontrate nei giorni scorsi sono derivate da una centrale termica che, allo stato attuale, risulta insufficiente a garantire una diffusione omogenea del calore in tutto l’edificio. Il monitoraggio condotto dai tecnici di Città Metropolitana a partire dal 12 gennaio, unitamente al confronto con la Dirigenza Scolastica e l’ufficio tecnico comunale, ha confermato che il prolungamento dell’orario di accensione rappresentava l’unica soluzione immediata per garantire la continuità didattica. Tale misura rimarrà in vigore in attesa dell’intervento strutturale definitivo, che prevede l’installazione di una caldaia dedicata esclusivamente al Liceo, opera che il Comune di Magenta si è impegnato a realizzare nel corso della prossima stagione estiva”.

