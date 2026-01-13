Liceo Quasimodo, Colombo (Lega): “Solidarietà agli studenti”

Il Consigliere metropolitano della Lega, Christian Colombo, esprime piena solidarietà agli studenti del Liceo Quasimodo di Magenta, costretti a incrociare le braccia per protestare contro le temperature polari all’interno delle aule.

Colombo sottolinea come questa situazione non sia frutto della fatalità. Già in passato la Lega aveva sollecitato Città Metropolitana a intervenire per il liceo Quasimodo.

“Insieme alla sezione della Lega di Magenta – dichiara Colombo – abbiamo addirittura avanzato pubblicamente una proposta concreta e lungimirante, chiedendo di utilizzare le risorse derivanti dall’avanzo di bilancio di Città Metropolitana per finanziare la creazione di un polo scolastico del Magentino. Tale progetto avrebbe permesso non solo di risolvere i problemi di spazio e sovraffollamento, ma anche di ammodernare radicalmente le strutture esistenti. Purtroppo, quella proposta è caduta nel vuoto. Nell’immediato – incalza il consigliere – riteniamo prioritario un intervento sugli infissi obsoleti che causano un’eccessiva dispersione termica e una differente gestione dell’erogazione del calore, prevedendo accensioni più prolungate durante i picchi di gelo, tipici del mese di gennaio”.