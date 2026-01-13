Il Consigliere metropolitano della Lega, Christian Colombo, esprime piena solidarietà agli studenti del Liceo Quasimodo di Magenta, costretti a incrociare le braccia per protestare contro le temperature polari all’interno delle aule.
Liceo Quasimodo, Colombo (Lega): “Solidarietà agli studenti”
“È inaccettabile – commenta Colombo – che anche quest’anno i ragazzi debbano rinunciare al diritto allo studio a causa di temperature nelle aule proibitive”.
Colombo sottolinea come questa situazione non sia frutto della fatalità. Già in passato la Lega aveva sollecitato Città Metropolitana a intervenire per il liceo Quasimodo.
“Insieme alla sezione della Lega di Magenta – dichiara Colombo – abbiamo addirittura avanzato pubblicamente una proposta concreta e lungimirante, chiedendo di utilizzare le risorse derivanti dall’avanzo di bilancio di Città Metropolitana per finanziare la creazione di un polo scolastico del Magentino. Tale progetto avrebbe permesso non solo di risolvere i problemi di spazio e sovraffollamento, ma anche di ammodernare radicalmente le strutture esistenti. Purtroppo, quella proposta è caduta nel vuoto. Nell’immediato – incalza il consigliere – riteniamo prioritario un intervento sugli infissi obsoleti che causano un’eccessiva dispersione termica e una differente gestione dell’erogazione del calore, prevedendo accensioni più prolungate durante i picchi di gelo, tipici del mese di gennaio”.
Il problema del freddo nelle classi è il sintomo di un malessere più profondo legato alla gestione dell’edilizia scolastica territoriale, che ha visto protestare negli ultimi giorni anche gli studenti del Marcora di Inveruno.
Ridiscutere il piano di investimenti
Secondo il Consigliere Colombo non è più sufficiente intervenire sull’emergenza quando i termosifoni smettono di funzionare, ma serve ridiscutere il piano di investimenti strutturali dei lavori pubblici metropolitani, affinché Città Metropolitana si impegni con più urgenza sugli impianti degli istituti più in difficoltà, come il Quasimodo di Magenta e il Marcora di Inveruno.
Il rappresentante della Lega assume fin da ora l’impegno di portare la voce del territorio direttamente in Città Metropolitana:
“Alla prima occasione utile, chiederò con forza un incremento sensibile delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria del Quasimodo e del Marcora. L’obiettivo – conclude Colombo – è garantire che il tema dell’ampliamento del polo scolastico magentino e della riqualificazione energetica non finisca nel dimenticatoio, riportando la sicurezza e la salute degli studenti al centro dell’agenda politica metropolitana”.