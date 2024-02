Accordo tra Lega e FI per le Amministrative a Marcallo

Fumata bianca in vista delle elezioni amministrative di giugno a Marcallo con Casone: Lega e Forza Italia correranno insieme

L'accordo in vista delle elezioni

Venerdì 9 febbraio si è chiuso a Marcallo con Casone l’accordo politico tra Lega Salvini Premier e Forza Italia per le elezioni amministrative 2024. Nell’incontro tra il sindaco (tesserato Lega) Marina Roma e Luigi Calcaterra, coordinatore di Forza Italia per Marcallo con Casone, si è discusso di contenuti politici e programmatici con particolare attenzione alla realtà locale.

Luigi Calcaterra e Marina Roma si sono detti soddisfatti per l’intesa politica raggiunta tra Lega e Forza Italia che "dà solidità al nuovo progetto elettorale del Centrodestra a Marcallo con Casone che ha visto, dopo 25 anni di governo monocolore, l’apertura della Lega alle forze politiche alleate a livello nazionale e regionale, unitamente al gruppo civico che si è creato in questi anni, costituito da persone slegate dai partiti che hanno deciso di mettersi in gioco per il bene del paese".

Sullo sfondo resta a questo punto una domanda: e Fratelli d'Italia?