Nella mattinata di oggi, martedì 6 febbraio, Forza Nuova si è riunita in via Del Carso a Magenta per un sit-in pacifico per denunciare la situazione di una villetta della via che è stata occupata abusivamente.

Forza Nuova in protesta davanti a una villa occupata

La famiglia di occupanti, che sembrerebbe essere già stata sgomberata alcuni mesi fa da un'abitazione di Marcallo con Casone, si è insediata da alcune settimane all'interno dell'abitazione. L'immobile sarebbe di proprietà di una donna anziana, che al momento non si trova a Magenta. Nella mattina di oggi i militanti del partito di estrema destra si sono quindi fermati davanti all'abitazione per protestare contro questa situazione.

Un sit-in controllato anche dalle Forze dell'Ordine, presenti in via Del Carso con Carabinieri e Polizia Locale arrivati sul posto per garantire la sicurezza dei presenti.

Le parole della referente

I militanti oltre alle bandiere hanno portato uno striscione dove campeggiava la scritta: "Casa occupata, proprietà negata" ed hanno spiegato: