Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024

VILLA CORTESE: Cantautori per la pace

Attenzione particolare per il Giorno della Memoria. Il Comune di Villa Cortese, insieme alla locale sezione delle Anpi, ha organizzato un concerto dedicato a questa speciale ricorrenza dal titolo «Cantautori per la pace, l'amore ci salverà». L'appuntamento è fissato per stasera, alle 21, nella sala consigliare del municipio. Claudio Dell'Acqua, Carlo Cristofani, Danilo Travaini, Marco Vismara, Ellis Bottazzo, Simone Galiardi e la storica insegnante delle scuole medie Monica Ruggeri, chi con la voce e chi con il proprio stumento musicale, si uniranno per regalare ai presenti brani per ricordare le vittime della Shoah. Martedì prossimo l'istituto comprensivo, come da tradizione, ha organizzato per gli alunni delle quinte elementri una visita a Binario 21 a Milano, il luogo da cui partirono le deportazioni naziste verso i campi di concentramento è diventato un memoriale visitabile. Con loro anche il sindaco Alessandro Barlocco e l'assessore Claudia Olgiati.

CUGGIONO: Giorno della memoria

Diverse le iniziative in programma in occasione del Giorno della memoria, per riflettere insieme e per non dimenticare quello che è accaduto. Sabato, alle 10.30, nel cortile centrale di Villa Annoni, installazione «Il segnalibro della memoria» del Gruppo artistico Occhio e letture dei ragazzi di terza media tratte dal romanzo «Il tempo delle parole sottovoce» di Anne-Lise Groberty. La sera, alle 21, al centro polifunzionale Le Radici e le Ali andrà in scena «Ruggine… qui nel vento» di Carlo Albè, con musiche di Enrico Gerli. Lo spettacolo è concentrato sul passato e presente di Auschwitz/Birkenau, sulle micro storie di persone mandate a morire in quei campi.

DAIRAGO: Giorno della memoria, cinema protagonista

Il cinema protagonista della Giornata della memoria. «Train de vie - Un treno per vivere». Con la proiezione di questo film, David di Donatello come migliore pellicola straniera, il Comune di Dairago, insieme alla sezione locale dell’Anpi celebrerà la Giornata della memoria. E lo farà domani, sabato, alle 20.45, al Cinema Paolo VI, nella parrocchia S.Genesio, a ingresso libero. Un treno per vivere è un film di genere commedia, drammatico del 1999, diretto da Radu Mihaileanu, con Lionel Abelanski e Rufus.

BUSTO GAROLFO: A teatro per il Giorno della Memoria

Sabato, dalle 21, nell'aula magna della scuola media Caccia di via Correggio 80 in occasione della Giornata della Memoria, l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Istituto “Tarra”, offrirà gratuitamente la messa in scena de "La moglie ebrea" di Bertol Brecht, a cura di Grex e diretto da Roberto Bianchi, in seguito a cui interverranno alcuni alunni delle classi terze con pensieri e riflessioni personali.

VANZAGHELLO: Musica e Shoah

La sezione locale dell’Anpi, in occasione della Giorno della memoria, terrà l'iniziativa dal titolo «Musica e Shoah - La storia non ci ha insegnato niente?», in collaborazione con il Complesso bandistico vanzaghellese e con il patrocinio della Amministrazione comunale. L’appuntamento è fissato per domenica a partire dalle 10 nella sala consiliare del centro Civico comunale di piazza Pertini. ll programma comincerà alle 10.30 con il ritrovo e l’omaggio floreale al cippo di Anna Frank. Alle 11 l’iniziativa si sposterà al palazzo comunale di piazza Pertini dove ci sarà il saluto del sindaco Arconte Gatti e quello del presidente della banda.

Seguiranno musica, filmati e letture. È infine previsto un rinfresco.

MAGNAGO: Un reading per ricordare Shoah e Foibe

Un reading per rendere omaggio, con letture, racconti e musica, a due delle grandi tragedie umane del Novecento. In occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo, il Comune di Magnago e l’assessorato alla Cultura presentano: «Tra memoria e ricordo canti spezzati». Gli attori testimonieranno infatti le pagine drammatiche dei lager nazisti e delle foibe istriane, i volti, le vite spezzate ma anche quelle che si sono ritrovate, la forza della solidarietà tra uomini e donne e la cupa e folle violenza degli uomini al potere e degli eserciti. Canti spezzati di bambini, anziani, adulti, di ogni età e etnia. Canti spezzati che devono continuare a vivere nella nostra memoria e di quella dei più giovani. In campo ci sarà L’Ecole d’Ognop di Milano. L’evento si terrà nella sala conferenze di via Lambruschini, venerdì 2 febbraio alle 21. Ingresso libero, è gradita la prenotazione al numero 0331309196.

MAGENTA: Celebrazione della Giornata della memoria

Sono diversi gli appuntamenti attesi a Magenta per celebrare la giornata della memoria. Domani, sabato 27 gennaio, alle 10 ci sarà una conferenza al Cinemateatronuovo dal titolo «Il Samudaripen (o Porrajmos): lo sterminio dei rom e dei sinti europei». Genocidio e razzismo: una riflessione su pregiudizio, integrazione e diritti con proiezione di due documentari tratti da “A forza di essere vento”». L’incontro sarà rivolto agli Istituti Cittadini. Alle 10.30 in biblioteca verrà presentato il libro «Le farfalle di Ebensee» con l’autrice Maria Pia Trevisan. Nel pomeriggio si svolgerà poi, alle 15, la cerimonia di commemorazione della Shoah con la deposizione di una corona di alloro alla Stele dei Giusti di via Diaz con la partecipazione della Famiglia Molho e del parroco don Giuseppe Marinoni. Successivamente alle 17 in sala consigliare ci sarà la conferenza pubblica, curata dal centro culturale don Cesare Tragella, dal titolo «Pio XII di fronte alla Shoah. L’opera della chiesa per salvare gli ebrei».

CORBETTA: Memorie d'inciampo

Corbetta celebra domani, sabato 27 gennaio, la Giornata della Memoria con lo spettacolo «Memorie d’inciampo», a cura del Cct di Santo Stefano Ticino e con la collaborazione degli studenti del Liceo musicale Salvatore Quasimodo di Magenta, che si svolgerà alle ore 21 nella Sala polifunzionale A. Salvi in piazza Primo Maggio.

SEDRIANO: "Giornata della memoria"

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune ha organizzato per domani, sabato 27 gennaio 2024, la presentazione del libro "Da corso Vercelli a Treblinka-Storia di Susanna Pardo". L'appuntamento è per domani, sabato 27 gennaio, alle 10 in sala consiliare Mario Costa in piazza del Seminatore. Interverrà l'autrice Morgana Carlotta. modererà l'incontro l'assessore alla Cultura Annalisa Crivellaro.

"Il vecio e il bambin": questo il titolo dello spettacolo teatrale che andrà in scena domenica 28 gennaio 2024 alle 15.30 al cineteatro Agorà in occasione della Festa della Famiglia. A organizzare la pièce i ragazzi e le ragazze dell’oratorio che si avvarranno anche del prezioso contributo del Coro Stella Alpina di Bareggio. Ingresso gratuito.

BAREGGIO: Le iniziative per la Giornata della memoria

Svariate le iniziative pensate e organizzate dalla sezione Anpi di Bareggio Dario Colombo in occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria. Domani, sabato 27 gennaio 2024, alle 10 è previsto l’incontro di una delegazione Anpi nel parcheggio del centro polifunzionale per l’omaggio floreale alla rotonda Anna Frank, nell’area del parcheggio delle vittime dell’Olocausto e alla targa stradale dedicato a Giorgio Perlasca.

Interessanti anche le iniziative realizzate con le scuole. «Abbiamo concordato con l’istituto comprensivo Perlasca di Bareggio che per la Giornata della Memoria il film da noi donato “Freaks Out” venga proiettato nelle singole classi terze; ci è stato richiesto la presenza in queste giornate, che dovrebbero essere circa una decina» ha spiegato il presidente dell’Anpi Roberto Correnti.

Inoltre da mercoledì 24 gennaio a oggi, venerdì 26 gennaio, gli studenti bareggesi si sono recati al Memoriale della Shoah a Milano. Infine le scuole elementari, sempre invitando l’associazione partigiani, porteranno avanti alcune letture proposte da Enrico Monzini dell’associazione Il Viaggio di Metis e patrocinate dall’Anpi.

«1940-1945 I ragazzi di Bareggio nella Campagna di Russia»: questo il titolo della serata organizzata dal Gruppo Alpini, dall’associazione Combattenti e Reduci, dalla sezione Avis di Bareggio e dal distaccamento della Croce Azzurra, con il patrocinio del Comune, in occasione della Giornata della Memoria. «Sarà un importante e arricchente occasione per commemorare tutti i ragazzi di Bareggio che persero la vita durante la Campagna di Russia e conoscere le loro storie di coraggio, dedizione e amor di patria» ha spiegato il consigliere di Bareggio del Cuore con delega alla Cultura Ermes Garavaglia. L’appuntamento è per stasera, venerdì 26 gennaio 2024, alle 21 nella sala consiliare di via Marietti 8 a Bareggio.

OSSONA: "La musica al tempo di Leonardo Da Vinci"

Un excursus sul rapporto tra il genio fiorentino e le melodie in voga durante il suo soggiorno milanese: questo il tema dell’evento previsto stasera, venerdì 26 gennaio 2024, alle 21 a Ossona, dove nella cornice di Villa Litta Modignani andrà in scena «La musica al tempo di Leonardo da Vinci». Relatore dell’iniziativa sarà l’ossonese Lorenzo Tunesi, dottorando in musicologia all’Università di Stanford, che illustrerà ai presenti il panorama musicale della Milano di fine ‘400 attraverso l’ascolto di brani dell’epoca. L’introduzione sarà curata da Antonio Zocche, presidente di OssonaInsieme, che ha organizzato l’incontro con il patrocinio del Comune. Serata a ingresso libero. Per informazioni telefonare al numero 338.1073130 dalle 14 alle 17.

Anche per il 2024 la Parrocchia di Ossona organizza la tradizionale Festa della Famiglia, che quest’anno avrà come tema «Un domani pieno di vita – animati da invincibile speranza». Appuntamento domenica 28 gennaio 2024 con la Messa delle 10 che darà il via alle iniziative preparate dai parrocchiani. Alle 12.30 pranzo collettivo nella Sala della Comunità, a cui seguirà alle 15.30 un momento di condivisione per tutti i fedeli, suddiviso per fasce d’età. Mentre i ragazzi saranno impegnati con attività ludiche in oratorio gli adulti potranno assistere in Sala della Comunità all’incontro dal titolo «Essere genitori per amare», con la testimonianza di Enrico Craighero, che racconterà la sua esperienza come padre di due figli disabili.

SANTO STEFANO TICINO: Iniziative per la Giornata della Memoria

Un’iniziativa che ha coinvolto in prima persona le classi prime della scuola secondaria di primo grado. Si tratta di uno spettacolo teatrale, dal titolo «La città stella», presentato proprio dalle prime medie di Santo Stefano Ticino e patrocinato da Comune, Anpi e Corale Stefanese. L'appuntamento è per stasera, venerdì 26 gennaio 2024, alle 21 all'auditorium comunale di via Aurora.

Ma non solo. Infatti da domani, sabato 27 gennaio, fino a mercoledì 31 gennaio l'Anpi con Comune, Corale Stefanese, Centro di Cultura Teatrale e Apwoyo Onlus invita tutti alla mostra «Terezin - La città a forma di stella», a cura dell'associazione partigiani. Terezin, città fortezza, fu utilizzata dai nazisti come ghetto, in realtà fu un campo di transito per la «soluzione finale». La mostra si terrà in piazza Pertini.

MARCALLO: "Tutto troppo presto"

In occasione della Settimana dell'Educazione, l’amministrazione comunale di Marcallo, in collaborazione con le parrocchie di Marcallo con Casone, Boffalora sopra Ticino e Mesero, ha promosso per oggi, venerdì 26 gennaio, l’incontro pubblico «Tutto troppo presto», sull'educazione affettiva e sessuale per i nativi digitali. L'incontro si terrà alle 21 nella sala don Gianni dell'oratorio San Marco.

ABBIATEGRASSO: Sport nei parchi

Il progetto “Sport nei parchi – Linea di intervento 2 – Urban sport activity e weekend” promosso da Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, è realizzato in collaborazione tra Comune di Abbiategrasso, Sport e Salute e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS). Il prossimo appuntamento sarà sabato 27 gennaio alle 14.30 con "Nordic Walking Ritmico". Evento gratuito.

La mostra “Le persone con disabilità ieri, oggi e domani: verso il futuro con uno sguardo al passato… per non dimenticare!”, realizzata da Anffas in collaborazione con l’ANPI di Abbiategrasso presso la Biblioteca Civica “Romeo Brambilla” all’interno del castello di Abbiategrasso sarà inaugurata venerdì 26 gennaio alle ore 17:30 e sarà visitabile fino al 3 febbraio, durante gli orari di apertura della biblioteca.

Anpi Abbiategrasso organizza per il 27-28 Gennaio 2024 (Mattino 10-12 Pomeriggio 15.30-18.30): Mostra fotografica Triangoli Viola, le "vittime dimenticate" del regime nazista - Sala consiliare Castello Visconteo Abbiategrasso.

ALBAIRATE: Giorno delle memoria 2024

Venerdì 26 gennaio alle ore 21.00 presso la Biblioteca civica “L. Germani” la compagnia teatrale metterà in scena “Il magnifico impostore". Giorgio Perlasca”. Ingresso libero senza prenotazione.

CUSAGO: Giornata del ringraziamento agricolo

Domenica 28 Gennaio si celebra a Cusago la tradizionale Giornata del ringraziamento agricolo. Dopo la Messa alle ore 11.00, seguirà la benedizione dei mezzi agricoli sul sagrato della Chiesa.

GAGGIANO: Cinema e teatro un paese

Sabato 27 Gennaio h. 21.00 - Biblioteca Comunale Cineforum: "Il pianista" organizzato da A.N.P.I. Gaggiano con il patrocinio del Comune di Gaggiano.

Sabato 27 Gennaio h. 21.00 - Auditorium Comunale Spettacolo teatrale "Chi è Alice" della Compagnia teatrale amatoriale GP2 con il patrocinio del Comune di Gaggiano.

ROSATE: Il dizionario dei batteristi

Associazione Music Now presenta “il Dizionario dei Batteristi” in programma domenica 28 gennaio 2024 dalle ore 16.00 presso centro Civico “il Castello” via Roma 122 Rosate. Ingresso libero.

CASSINETTA: "Giro del mondo in 80 minuti"

Tutti invitati domenica 28 gennaio, al tradizionale concerto invernale, in Chiesa, del Corpo Musicale San Carlo alle ore 17. Il concerto si intitola “Giro del mondo in 80 minuti”. Preparate la valigia, si parte per uno straordinario viaggio. Dirige il maestro Massimo Oldani.

