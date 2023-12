135 milioni di euro per le scuole della provincia: tutti i lavori realizzati e da realizzare

Procede a ritmo sostenuto l'avanzamento delle attività di riqualificazione degli edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano finanziate attraverso il PNRR.

135milioni di euro per le scuole della provincia

Il 15 settembre 2023 i progetti di messa in sicurezza e riqualificazione degli istituti superiori finanziati erano giunti all'aggiudicazione lavori. Nei giorni scorsi, nel rispetto della scadenza del 30 novembre, tutti i trentaquattro interventi interessati a questo traguardo hanno raggiunto la fase della consegna lavori e i cantieri sono stati attivati.

Sono 135,5 i milioni di euro messi a disposizione per gli istituti della Città metropolitana di Milano per progetti che verranno ultimati entro il 2026. Tra questi trentaquattro progetti, sei sono stati già ultimati, inoltre procedono le attività anche per i restanti due progetti non interessati dalla scadenza del 30 novembre in particolare il 04 dicembre sono stati consegnati anche i lavori per l'esecuzione dell'intervento di demolizione ed esecuzione della succursale del Nuovo Frisi, il futuro liceo Gastel del Frisi, in via Amoretti a Milano e il 22 novembre sono stati aggiudicati i lavori per la riqualificazione architettonica e funzionale del Centro scolastico di San Donato.

Il commento del consigliere Maviglia

Così commenta il consigliere delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia:

“Si tratta di un importante passo in avanti per la messa in sicurezza e riqualificazione dei nostri istituti superiori. Nonostante le difficoltà abbiamo raggiunto un obiettivo non scontato, voglio ringraziare in primo luogo tutti i dipendenti della Città metropolitana che grazie al loro impegno hanno reso tutto ciò possibile. Sono certo che anche i tempi di consegna delle opere ultimate saranno perfettamente in linea con il cronoprogramma. Non mi stanco di ricordare però che servono altri 300 milioni per ammodernare gli edifici scolastici, renderli sicuri, più efficienti e tecnologicamente avanzati, a cui vanno aggiunti almeno 20 milioni per passare dalla manutenzione emergenziale a una manutenzione 'predittiva', che prevenga preventivamente rispetto all’emergere delle problematiche”.

Di seguito l'elenco di tutti i 36 cantieri finanziati con fondi PNRR Next Generation EU:

Progetti terminati

• Legnano- IIS Dell’Acqua - Recupero della palestra come spazio polifunzionale - 300.000 euro

• Legnano- IIS Bernocchi - Laboratorio di torneria riconvertite in aule didattiche - 210.000 euro

• Milano - Galilei - Tito Livio - Laboratorio di elettronica riconvertito in aule - 700.000 euro

• Parabiago- IIS Maggiolini - LS Cavalleri – Manutenzione straordinaria delle coperture e dei bagni delle palestre - 210.000 euro

• Rho - Liceo Rebora - Ristrutturazione spazi didattici della succursale - 1.650.000 euro

• Milano - Frisi- Controsoffittatura e messa in sicurezza sfondellamento dei solai 650.000

Progetti avviati

• Manutenzione straordinaria edifici- 9.619.920 euro di cui 720.000 euro cofinanziati - interventi in quasi tutte le scuole di Milano e hinterland

• Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - 2.200.000 euro interventi in diverse scuole di Milano e hinterland

• Arese- Istituto B. Russel - Nuovo corpo aule - 1.900.000 euro

• Legnano- IIS Bernocchi - Efficientamento energetico, messa in sicurezza delle facciate e sostituzione serramenti - 2.200.000 euro (di cui 200.000 euro Fondo Opere Indifferibili)

• Milano - Istituto Kandinsky- Sostituzione serramenti e ripristino facciate - 1.700.000 euro

• Arese - Liceo Falcone Borsellino - Rifacimento coperture e adeguamento impianti elettrici- 600.000 euro

• Rho - Liceo Rebora - Adeguamento normativo e acquisizione CPI - 600.000 euro

• Paderno Dugnano - Istituto scolastico Gadda - Fornitura e posa di nuovi infissi - 600.000 euro

• Milano - Educandato Setti Carraro Dalla Chiesa- Manutenzione straordinaria della copertura - 1.540.000 euro (di cui 140.000 euro di Fondo Opere Indifferibili)

• Milano - Istituto Verri - Sostituzione serramenti - 2.197.041,71 euro (di cui 29.582,90 euro cofinanziato e 197.041,71 euro Fondo Opere Indifferibili)

• Milano - Istituto Vespucci- Rifacimento manto di copertura aula, palestra e laboratori - 1.500.000 euro

• Cernusco Sul Naviglio - Istituto scolastico Ipia – Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico - 3.806.000 euro (di cui 346.000 euro Fondo Opere Indifferibili)

• Manutenzione straordinaria servizi igienici - 6.718.427,10 euro (di cui 610.766,10 euro Fondo Opere Indifferibili) – interventi in diverse scuole di Milano e hinterland

• Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento e ventilazione - 1.500.000 euro - interventi in diverse scuole di Milano e hinterland

• Manutenzione straordinaria impianti tecnologici - 4.022.067, 22 euro- interventi in molte scuole di Milano e hinterland

• Legnano - IIS Bernocchi - Ristrutturazione ed adeguamento normativo- 9.284.000 euro (di cui 844.000 euro Fondo Opere Indifferibili)

• Rho - Istituto Rebora, succursale via Beatrice D’Este – Nuova palestra - 2.350.000 euro di cui 350.000 cofinanziati

• Milano - Istituto Russel - Nuovo edificio di via Gatti, nuove aule e aula magna - 2.200.000 euro (di cui 200.000 euro Fondo Opere Indifferibili)

• Milano - Istituto Oriani - Mazzini -Giorgi - Lavori di ampliamento - 14.456.559,53 euro (di cui 1.456.559,53 € di Fondo Opere Indifferibili)

• Milano -Istituto Vespucci - Nuove aule e palestra - 11.184.823,38 euro (di cui 1.384.823,38 euro FOI)

• Cassano d’Adda - istituto scolastico Giordano Bruno – Costruzione nuova palestra- 2.350.000 euro di cui 350.000 euro cofinanziati

• Milano - Istituto Puecher - Riqualificazione aree all’aperto destinate ad attività sportive - 930.000 euro

• Milano - Istituto Schiapparelli - Gramsci - Miglioramento strutturale ed efficientamento energetico- 2.400.000 euro

• Milano - Istituto Pareto - Adeguamento sismico ed efficientamento energetico palazzina C - 7.803.000 euro

• Milano - Istituto Conti - Vittorio Veneto - Riqualificazione energetica degli edifici - 5.000.000 euro

• Milano - Liceo Leonardo da Vinci - Sostituzione serramenti - 816.860 euro

• Milano -istituto Feltrinelli - Ristrutturazione e messa a norma capannoni laboratori - 3.800.000 euro

• Educandato Setti Carraro - Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della mensa - 545.300 euro

• Milano - istituto Frisi - 26.400.000 euro (di cui 2.400.000 Fondo Opere Indifferibili)

Progetti aggiudicati

• San Donato Milanese - Istituto Mattei -Piero della Francesca- Levi -Riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre- 1.620.000 Euro