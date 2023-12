Attimi di paura in via Castellazzo per un incendio alla Vetreria Rhodense - IL VIDEO

Attimi di paura nelle prime ore della serata di ieri in via Castellazzo a Rho per un incendio divampato nel capannone della Vetreria Rhodense storica azienda che da decenni opera sul territorio

Erano da poco passate le 19.30 quando è scattato l'allarme. Sul posto tre autopompe dei vigili del fuoco di Rho e l'ambulanza del 118 con i volontari della Croce Rossa di Lainate. Fortunatamente non si sono registrati feriti

Per permettere ai pompieri di spegnere le fiamme la strada è stata chiusa sia in direzione del centro che in quella di via Mattei. I pompieri rhodensi hanno impiegato diversi minuti per riportare tutto alla normalità anche a causa dell'intenso fumo presente all'interno del capannone

I danni provocati dalle fiamme sono ancora da quantificare, da stabilire anche le cause del rogo che ha attirato sul posto l'attenzione di numerosi residenti della zona