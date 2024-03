In regalo da oggi con Settegiorni mais per gustosi popcorn

Cari lettori dal pollice verde, questa settimana proponiamo un seme certamente originale per una coltivazione casalinga: il mais rostrato da popcorn.

In regalo con Settegiorni il mais da popcorn

Questa varietà di mais è detta media-precoce perché ci mette relativamente poco a crescere ed ha i chicchi più tondi e particolarmente indicati per la preparazione, appunto, dei famosi popcorn.

Effettivamente coltivare pannocchie sul balcone o sul terrazzo è un’esperienza particolare. Ovviamente possiamo farlo anche in giardino o nell’orto. Di per sé non richiede una cura particolare, bisognerà però avere qualche accortezza poiché avremo una pianta di circa un metro e mezzo… Infatti bisognerà bagnare e concimare bene, facendo attenzione al vento forte e al polline.

Quindi, comprate il giornale e troverete i nostri soliti consigli per coltivare i semi forniti da Franchi Sementi grazie al sostegno di Novatex Italia e l'AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA DI RAVELLI CESARE e L'ORTOFLORICOLTURA ZANZOTTERA.

Per una merenda gustosa e salutare, se non esageriamo col sale

Il mais, noto anche con il nome popolare di granturco, è una pianta della famiglia delle Graminaceae. Arrivato in Europa solo in seguito alla scoperta dell’America, si è diffuso stabilmente nel nostro continente nel XVII secolo. In Italia è coltivato soprattutto al Centro Nord. Ce ne sono diverse tipologie, variando forma e colore dei chicchi, che possono essere gialli, bruni, rossi o violetti.

Il mais può essere impiegato in cucina in molte forme, dalla pannocchia intera, bollita o arrostita, ai chicchi, cotti e utilizzati per arricchire zuppe o insalate. Si ricavano anche la farina, ingrediente base della polenta e di molte altre preparazioni, e l’amido, uno degli addensanti più diffusi, non solo in ambito gastronomico. Con il mais si produce anche uno degli snack più famosi e consumati al mondo: i popcorn. Si possono preparare facilmente in casa, cuocendo i chicchi in una padella antiaderente con coperchio per pochi minuti e rappresentano un’alternativa salutare ai prodotti confezionati, spesso ricchi di grassi e sale aggiunti. Per renderli gustosi, si possono aggiungere spezie limitando l’uso di sale.

Il mais porta benefici al nostro organismo perché è una buona fonte di carboidrati e antiossidanti come i carotenoidi, la vitamina A, la vitamina C e la vitamina E. Presenti anche le vitamine del gruppo B, folati (utili per lo sviluppo del sistema nervoso durante la gestazione), potassio, fibre e grassi insaturi (per l’apparato cardiocircolatorio), fosforo, calcio, magnesio e vitamina K (buono per la salute di ossa e denti) e ferro (per la produzione dei globuli rossi).