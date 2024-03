Truffatori scatenati, il Comune corre ai ripari

Il tema sicurezza è tornato d'attualità dopo i due fatti di cronaca che hanno visto coinvolti, loro malgrado, due anziane del paese prese di mira da truffatori.

Truffatori prendono di mira gli anziani, al via una nuova campagna contro gli imbroglioni

Non tutti poi hanno la fortuna, e la freddezza, di mettere in fuga gli imbroglioni come è riuscita a fare la 90enne che abita in via Don Minzoni e che sabato 2 marzo si è trovata in casa due delinquenti che la settimana prima le avevano telefonato qualificandosi come Carabinieri con il proposito di estorcerle soldi. Purtroppo sono ancora tanti i casi che finiscono male.

In questo senso l'intenzione dell'Amministrazione comunale è quella di riproporre una campagna di sensibilizzazione che già l'anno scorso era stata proposta alla fascia più anziana della popolazione magnaghese.

"Presto uno spettacolo teatrale che insegna i comportamenti utili a evitare i raggiri"

Il vicesindaco con delega alla Sicurezza Franco Piantanida spiega:

"Non riusciremo mai a eliminare atti come quelli accaduti nei giorni passati, ma vogliamo che i nostri anziani siano il più informati possibile. Insieme al comando di Polizia Locale abbiamo in programma uno spettacolo teatrale a cura della compagnia Ridi per caso che nelle prossime settimane andrà in scena al Centro anziani di Bienate. Lo spettacolo sarà composto da quattro sketch comici all’interno dei quali si verifica la truffa dove oltre ai sorrisi verrà offerto agli spettatori la possibilità di conoscere i modi e i comportamenti atti a evitare possibili truffe e reagire consapevolmente nei casi di tentata truffa".

"Organizzeremo incontri con gli anziani e riproporremo l'opuscolo antitruffe"

Prosegue Piantanida:

"I nostri anziani devono essere molto prudenti. Non devono aprire agli sconosciuti, per nessun motivo. È importante far sapere, soprattutto a chi vive da solo, agli anziani e alle fasce più deboli che è importante ed essenziale avvisare subito la pattuglia della Polizia Locale e attendere in casa l’arrivo delle forze dell’ordine. È nostra intenzione, inoltre, organizzare prossimamente incontri per sensibilizzare il problema delle truffe agli anziani e riproporre l’opuscolo 'Consigli utili contro le truffe agli anziani', già consegnato porta a porta agli over 65".