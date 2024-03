"Tua figlia ha fatto un incidente, consegna l'oro e non andrà in carcere": anziana derubata

"Tua figlia ha fatto un incidente, consegna l'oro e non finirà in carcere": così i ladri hanno derubato un'anziana a Magnago.

Con la scusa dell'incidente la derubano

La donna, 82 anni, si trovava nella sua abitazione di Magnago. Nel pomeriggio di sabato 2 marzo 2024 ha ricevuto una telefonata. Dall'altro capo, vi era un uomo che si è spacciato per un Carabiniere: ha detto all'anziana che la figlia rimasta coinvolta in un incidente stradale, che la donna avrebbe dovuto mettere in un sacchetto l'oro che aveva in casa perchè di lì a poco sarebbe passato un avvocato che, preso il materiale, poteva evitare che la figlia finisse in carcere. La donna, ovviamente spaventata, è caduta nella trappola: ha preso un po' dell'oro che teneva in casa e l'ha messo in un sacchetto.

L'arrivo del finto avvocato

Pochi istanti dopo alla porta ha suonato un tizio che (ovviamente d'accordo con l'uomo al telefono) ha detto di essere l'avvocato: preso l'oro, è scappato. Il consiglio, in quanti casi, è quello di non aprire mai la porta, fingere di essere al telefono con un amico o un familiare e allertare immediatamente il 112. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri.