Caro Babbo Natale La CANTO per BENE, un successo straordinario... grazie a tutti voi!

Natale si avvicina e grazie a voi lettori ci stiamo immergendo in una bellissima atmosfera, ancora più magica ed emozionante! Centinaia i video che ci avete inviato per l’iniziativa "Caro Babbo Natale La CANTO per BENE", il nostro modo per celebrare con gioia e ironia questa festa dove i protagonisti siete stati voi. E con cui, insieme, stiamo sostenendo le attività filantropiche dell’Andrea Bocelli Foundation.

Con questo breve video vogliamo ringraziarvi e augurarvi buone feste!

Caro Babbo Natale La CANTO per BENE, un immenso grazie a tutti voi!

Centinaia e centinaia di video, in cui vi siete cimentati interpretando una canzone di Natale. Ci avete fatto davvero un dono meraviglioso. Bambini e adulti, famiglie, classi intere, cori, associazioni e addirittura orchestre hanno raccolto il nostro invito per rendere ancora più speciale queste feste, dimostrando quanta voglia di gioia e condivisione alberga nei nostri cuori.

Tutti i video possono essere visti sul nostro sito e sul portale Caro Babbo Natale La CANTO per BENE, l'iniziativa con cui il nostro gruppo editoriale Netweek ha voluto rilanciare il tradizionale progetto legato al Natale aggiungendo un tocco originale e davvero coinvolgente.

E poiché il Natale è il momento in cui siamo più portati a pensare agli altri, alla solidarietà, oltre che cantare abbiamo voluto, appunto, fare del bene, aiutando i progetti della Fondazione Andrea Bocelli, che vi invitiamo a continuare a sostenere. Un grazie anche ai nostri sponsor La Garbenspurghi Srl e Move in.

Andrea Bocelli: “ Ogni interpretazione è speciale e bellissima”

Lo stesso Maestro Andrea Bocelli ha voluto sottolineare la bellezza delle vostre esibizioni, segno concreto dello spirito natalizio:

“Ogni interpretazione è speciale e bellissima, in ogni caso, perché nutrita di sentimenti positivi. Non solo nel canto, ma in qualsiasi arte e mestiere, ciò che si produce e si trasmette è la somma del proprio vissuto. Quindi è essenziale essere più in pace possibile con la propria coscienza, e appassionarsi alla vita. Praticare musica insieme significa inoltre partecipare a una prodigiosa metafora di democrazia. È importante che ciascun corista sappia ascoltare: nel coro si possono mettere in pratica quei valori fondamentali per una pacifica convivenza, oltre a favorire la presa di coscienza della necessità dell’impegno del singolo nei confronti della comunità. Ciascuno diventa elemento costitutivo di uno strumento musicale di più vaste proporzioni; ciascuno contribuisce alla bellezza del risultato, fornendo il proprio attivo contributo, intellettivo ed emotivo. Ogni individuo impara a sentirsi parte di un organismo più grande che, nel dargli forza, ha bisogno di lui per esistere”.



Voi ci avete regalato tantissime canzoni diverse, ma abbiamo chiesto al Maestro Bocelli quali sono le sue preferite:

“Avendo realizzato due interi album dedicati al Natale (il più recente dei quali, ‘A family Christmas’ ha coinvolto le voci di due dei miei figli) comprenderete la mia titubanza a individuare due soli brani. Di per sé, quello natalizio è un repertorio che, quando di qualità, porta con sé la magia di un messaggio positivo, che apre il cuore. Penso a canzoni come ‘White Christmas’, ‘Silent Night’, ‘Cantique de Noel’, ‘Jingle Bells’… Senza dimenticare quella pagina di genuina religiosità che è ‘Adeste Fideles’, brano che ascoltavo, rapito da quei suoni magici, da bambino, nella chiesa del piccolo paese toscano dove sono nato. Ci sono poi brani natalizi caratteristici, provenienti da tutto il mondo, come ad esempio ‘Felix Navidad’, ma anche pagine un po’ meno note, come ‘I'll Be Home For Christmas’ oppure ‘Let It Snow’, ‘When Christmas Comes to Town’ e ‘Away in a Manger’ (pagine in cui si è cimentata anche mia figlia Virginia). A Natale, più che mai, la musica è voce dell’anima e ci aiuta a pregare, a voler bene a noi stessi e al mondo, a guardare al futuro con rinnovata fiducia”.

Per scoprire l’impegno filantropico della Fondazione Andrea Bocelli leggete qui l’intervista al Maestro e al direttore generala di ABF, Laura Biancalani.