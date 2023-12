Ancora un grande concerto per il Coro Amadeus che il 15 dicembre si è esibito a Palazzo Leone da Perego di Legnano.

Il Coro Amadeus a Legnano con Un'opera di solidarietà

Dopo il tutto esaurito registrato venerdì 8 dicembre presso la Chiesa di San Vittore Martire con il grande concerto dell’Immacolata organizzato dal Comune di San Vittore Olona - che ha riscosso l’apprezzamento di tutti presenti e in particolare del sindaco Daniela Rossi - il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi hanno entusiasmato il pubblico anche venerdì 15 dicembre presso il Palazzo Leone da Perego di Legnano.

Un concerto del ciclo “Opera di Solidarietà”, organizzato questa volta dal Circolo Culturale e Ricreativo della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate a favore dell’associazione legnanese “Amici della Sequoia” che si occupa dell’assistenza a persone affette da disabilità. L’evento, sostenuto anche dal Lions Club “Legnano Rescaldina Sempione” è stato introdotto da Flavia Cucchetti, presidente degli “Amici della Sequoia” che, visibilmente emozionata, ha ringraziato la Banca di Credito Cooperativo, Amadeus e i Lions per la bella occasione di presentare al pubblico la preziosa attività dell’associazione, in un contesto di pregio accompagnato da musica raffinata e senza tempo.

Un grande successo per tutti

Il successo dell’evento è andato bel oltre le attese, con coro e orchestra che hanno emozionato i presenti per l’originalità della proposta e la consueta qualità esecutiva, in uno degli spazi più belli di Legnano, trasformato per l’occasione in una grande sala da concerto. Soddisfatta per il riscontro ottenuto Maria Carla Ceriotti, presidente del Circolo Culturale Ricreativo, che insieme agli auguri del presidente della BCC, avvocato Roberto Scazzosi, ha ringraziato tutti i presenti e gli interpreti per una serata che “ha davvero scaldato il cuore di tutti, consentendoci di entrare nell’autentico spirito del Natale ormai alle porte”. Sempre attenti a supportare eventi con finalità solidaristiche e molto soddisfatti per il successo dell’iniziativa anche Gianfranco Fumagalli e Oreste Casati del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione che hanno portato i saluti e gli auguri del presidente Carlo Massironi.

Grande soddisfazione per anche per il maestro Marco Raimondi che ha sottolineato la duplice mission di Amadeus, ovvero “far conoscere ed appassionare il pubblico alla buona musica insieme al nostro sostegno rivolto a coloro che spendono tempo e passione per aiutare chi è meno fortunato di noi. Per Amadeus si è trattato di altri due grandi concerti da incorniciare, conclusi con l’ormai consueta standing ovation da parte del pubblico e non può esserci per noi soddisfazione più grande”. La XIV Stagione Itinerari Musicali è sostenuta, tra gli altri, dalle Fondazioni Comunitarie del Varesotto e Ticino Olona ONLUS e da Fondazione Cariplo oltre ad essere patrocinata da Fondazione Minoprio e Fondazione del Varesotto per il Territorio e la Coesione Sociale.

Altri due concerti in programma

La settimana immediatamente antecedente il Natale prevede in cartellone ancora due concerti natalizi: mercoledì 20 dicembre alle ore 20.30 presso l’auditorium dell’Istituto Enrico Tosi di Busto Arsizio con prenotazione obbligatoria e venerdì 22 dicembre alle ore 21 presso la chiesa Santa Maria Assunta di Rescaldina ove l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Su www.ensembleamadeus.org tutte le informazioni e la possibilità di prenotare i migliori posti a sedere nelle prime file, oltre ad effettuare donazioni per la stagione stessa.