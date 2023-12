Tradizione confermata: successo per la messa dei Lions

La tradizione che continua, dopo la sola interruzione degli anni tristi del Covid, ha visto nei giorni scorsi i soci del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini, del Lions Club Parabiago Host, del Lions Club Lombardy Digital HD, del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione e del Lions Club San Vittore Olona rappresentati dai loro stendardi essere presenti nella Chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso in piazza Maggiolini a Parabiago per la celebrazione della Santa Messa di Natale dei Lions.

Gli auguri di Natale

Il Natale, il giorno del bambinello che al freddo e al gelo si presenta al mondo; ma il mondo di oggi è pronto per la natività e per quanto il Signore ci vuole donare rendendo suo figlio un essere umano come noi? Nella certezza di una risposta positiva da parte di tutti i presenti alla Santa Messa ed in modo particolare da parte dei Soci del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini che hanno invitato gli altri Club del territorio è sempre auspicabile che l'impegno di tutti possa consentire anche ai più bisognosi di raggiungere un livello di serenità non solo economica, ma anche morale e soprattutto di pace in questo periodo natalizio.

La messa officiata da don Maurilio Frigerio

Al termine della celebrazione ecumenica che don Maurilio Frigerio ha reso molto suggestiva, sia per i credenti che non, la classica foto davanti ai labari e lo scambio degli auguri per un anno nuovo sempre più ricco di soddisfazioni per i Club Lions che si impegnano a trecentosessanta gradi per aiutare e risolvere i problemi di tutti. Grazie a Don Maurilio per l'accoglienza ed ai Soci Lions per la partecipazione sia personale che attraverso gli officer più alti in grado quali il Presidente di Circoscrizione Pasquale Grasso e il Presidente di Zona Emanuela Cattaneo.