Nerviano Medical Sciences

I consiglieri regionali del Pd Carlo Borghetti e Simone Negri, presenti all'incontro con le parti di martedì 29 luglio, temono che sia "l'inizio della fine" per la sede di Nerviano.

Delocalizzazione in Cina per Nerviano Medical Sciences?

Delocalizzazione in cina per Nms: "Evidente che si parla di smantellare Nerviano"

È il timore di Carlo Borghetti e Simone Negri, consiglieri regionali del Partito democratico, che martedì 29 luglio erano presenti all’incontro con le parti in Commissione Attività produttive. I due dem dicono:

"Non ci aspettavamo niente del genere dal Ceo e dalla dirigenza del Nerviano Medical Sciences, soprattutto, come hanno già ben sottolineato i sindacati, dopo l’audizione di pochi giorni fa, in Commissione Attività produttive, in cui garantivano per il futuro dell’azienda. Avevamo detto che l’azienda doveva chiarire al più presto le sue scelte future e il suo piano industriale, che la dirigenza societaria era stata ambigua, che si era limitata ad annunciare un parziale trasferimento a Corsico. Ma mai avremmo pensato di leggere oggi, a chiare lettere, un progetto che ha tutta l’aria di essere l’inizio di una delocalizzazione in Cina, a Shangai. Ed è evidente che si parla di smantellare Nerviano, perché la sede cinese andrebbe a occuparsi dello stesso tipo di ricerca che si fa nel sito lombardo, indirizzata alle terapie oncologiche".

"Il Ceo ha taciuto l'imminente apertura in Cina: è scorretto sia verso i lavoratori che verso la Regione"

Borghetti e Negri insistono:

"Hanno ragione, dunque, i sindacati che denunciano come sia in atto un processo di delocalizzazione, ma quello che ci lascia ancora più basiti e che troviamo grave è che venga annunciato a pochi giorni dall’incontro in cui il Ceo ha assicurato che non sarebbe accaduto nulla del genere e ha incredibilmente taciuto l’imminente apertura in Cina, un comportamento che giudichiamo scorretto innanzitutto verso i lavoratori e poi anche verso l’istituzione regionale. Temiamo che questo non sia altro che l’inizio della fine per il Nerviano Medical Science".

Borghetti e Negri chiedono "in piano industriale chiaro sul rilancio di Nerviano" e un tavolo di crisi

I consiglieri pd concludono:

"Ribadiamo la necessità che l’azienda presenti al più presto un piano industriale chiaro sul proprio futuro e sul rilancio di Nerviano, e la necessità che la Regione prema affinché si attivi al più presto un tavolo di crisi presso il Governo".