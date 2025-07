il confronto fra le parti

Confronto in Regione per parlare del futuro della Nerviano medical sciences insieme alle parti in causa e con il supporto degli esponenti politici che hanno richiesto questo incontro.

Crisi Nerviano medical sciences: ecco chi era presente all'audizione in regione

“Siamo vicini ai lavoratori e alle loro famiglie e perciò chiediamo che si prosegua nelle interlocuzioni tra istituzioni, sindacati ed azienda affinchè si faccia tutto il possibile per la salvaguardia dei posti di lavoro. Nello stesso tempo attendiamo che Nms comunichi nel dettaglio un piano che finora ha solo annunciato nelle sue grandi linee”. Così Silvia Scurati ha introdotto la lunga audizione di rappresentanti sindacali e aziendali, istituzionali e di Regione Lombardia sul tema della grave crisi occupazionale che riguarda Nerviano Medical Sciences di Nerviano. Durante l’incontro il Ceo Chef Executive di Nms ha confermato l’intenzione dell’azienda di avviare a settembre un piano di ristrutturazione e una procedura di licenziamento, precisando tuttavia di non essere in grado di anticipare il numero dei lavoratori coinvolti. La decisione è stata motivata dalla necessità di trasferire il settore ricerca da Nerviano a Corsico (MI) a causa degli eccessivi costi fissi legati all’energia. Da parte dei sindacati è stato ribadito che dietro all’annuncio dello scorso 15 luglio vi sia la volontà di procedere con un centinaio di esuberi. I rappresentanti sindacali hanno aggiunto che se ciò accadrà “sarà la fine della ricerca oncologica italiana e, quindi, sarà un dramma non soltanto occupazionale”.

L’audizione era stata richiesta da Silvia Scurati e dai consiglieri del PD Carlo Borghetti, Simone Negri e Paolo Romano. A porre domande di chiarimento ai responsabili aziendali sono intervenuti anche Onorio Rosati (AVS), Luca Paladini (Patto Civico), Paola Vallacchi (PD), la Sindaca di Nerviano Daniela Colombo. Erano presenti anche funzionari della Città Metropolitana di Milano e della Giunta regionale, che hanno ricordato l’impegno di Regione Lombardia a sostegno del Centro di Nerviano e invitato proprietà e sindacati a ulteriori interlocuzioni per poter individuare iniziative utili.