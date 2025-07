la presa di posizione del sindacato

"Il Centro di Nerviano non è solo un luogo di lavoro: è un bene strategico per il futuro della salute pubblica, un presidio di sapere e innovazione"

CGIL Ticino Olona ha detto no alla chiusura del Centro Ricerche di Nerviano: "Un patrimonio scientifico e industriale che il Paese non può perdere". Presentate sulla questione due interrogazioni, una in consiglio regionale e un'altra alla Camera dei deputati da parte della Lega.

Rischio chiusura per il Centro ricerche di Nerviano: la Cgil chiede un intervento immediato

"Apprendiamo con grande preoccupazione dell’annuncio di chiusura del Centro di Ricerche di Nerviano, una delle realtà più importanti a livello nazionale ed europeo nella ricerca oncologica - ha affermato Mario Principe Segretario Generale CGIL Ticino Olona - Come CGIL Ticino Olona, riteniamo inaccettabile l’idea che un polo di eccellenza con oltre 1.000 brevetti registrati, specializzato nello sviluppo di farmaci antitumorali, venga smantellato in silenzio. Il Centro di Nerviano non è solo un luogo di lavoro: è un bene strategico per il futuro della salute pubblica, un presidio di sapere e innovazione, e un punto di riferimento per centinaia di lavoratrici e lavoratori altamente qualificati. La sua chiusura rappresenterebbe un colpo durissimo al nostro sistema di ricerca, già gravemente sottofinanziato, e una perdita irreparabile per l’intero Paese. Chiediamo con forza un intervento immediato da parte delle istituzioni. Rivolgiamo un appello alla Sindaca di Nerviano, Daniela Colombo al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e al Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini affinché si attivino per scongiurare questa chiusura e per aprire un tavolo di confronto con il sindacato, con i lavoratori e con le comunità locali.

Un polo di eccellenza per l'intera Italia