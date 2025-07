il commento di Scurati

Presentata da parte di Silvia Scurati una richiesta di audizione in consiglio regionale per discutere della situazione dei lavoratori della Nerviano medical sciences.

Crisi Nerviano medical sciences: audizione urgente in regione

“Ho presentato questa mattina una richiesta di audizione urgente in IV Commissione Attività produttive del Consiglio regionale per affrontare la grave situazione occupazionale che coinvolge la Nerviano Medical Sciences. È fondamentale dare ascolto alle preoccupazioni dei lavoratori e attivare immediatamente ogni strumento utile alla tutela dell’occupazione e del presidio scientifico”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere reginale della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive, in merito all’annuncio del taglio di 90 posti da parte del fondo cinese PAG e al conseguente stato di agitazione. La storica azienda biotech, impegnata nella ricerca e sviluppo di farmaci oncologici, potrebbe chiudere a partire dal primo agosto, lasciando senza lavoro decine di ricercatori altamente specializzati.

Un polo di eccellenza per la ricerca oncologica

“Il territorio mi ha prontamente sollecitata su questa grave situazione – prosegue Scurati –. Parliamo di un polo di eccellenza nella ricerca oncologica, un patrimonio professionale e scientifico che va assolutamente salvaguardato. Regione Lombardia, come ha sempre fatto nelle crisi aziendali, è pronta a fare la sua parte per tutelare lavoratori e competenze, in collaborazione con la proprietà e i sindacati”.

“L’audizione sarà il primo passo per aprire un confronto istituzionale con tutte le parti coinvolte e per sostenere ogni azione utile. La chiusura della Nerviano Medical Sciences sarebbe una perdita inaccettabile non solo per Nerviano, ma per tutto il sistema della ricerca lombardo” – conclude Scurati.