Nuove cariche in Confindustria Alto Milanese

Si rinnova la governance di Confindustria Alto Milanese.

Nuova governance per Confindustria

Nel corso dell’Assemblea generale privata che si è svolta nella serata di ieri, lunedì 20 luglio, nella sede di via 20 Settembre a Legnano, i soci dell’associazione hanno provveduto al rinnovo delle cariche, completando così il percorso di riorganizzazione avviato nei mesi scorsi.

Il nuovo Consiglio generale

Per il biennio 2026-2028 sono stati eletti i nuovi componenti del Consiglio generale: Guido Azario (Wiz Chemicals), Antonio Bissa (Vibiplast), Stefano Boscarini (Maglieria Gemma), Giovanna Cagelli (Cagelli Distribuzione), Mattia Calvino (Cmg Calvino), Francesca Anna Paola Chiappa (Oli), Franco Landonio (Oemer), Valerio Manfredi (Tecam), Andrea Massari (Mollificio Legnanese) e Stefania Solari (DeVatWork).

Per il quadriennio 2026-2030 sono stati invece nominati i sei probiviri: Vincenzo Bianchi (Mimoska), Eugenio Camera Magni (Nearchimica), Giuseppe Cilia (Optec), Andrea Paternostro (Andrea Paternostro Gioiellerie), Monica Prandi (HFiltration) e Albertina Scarpa (Scarpa e Colombo).

Rinnovato anche il Collegio dei revisori contabili, che sarà presieduto da Francesca Ileana Colombo (Athenaeum). Ne fanno parte, oltre alla presidente, Salvatore Bologna (Audirevi) e Tiziano Emanuele Doppietti (Studio Doppietti).

La nomina di Roberta Porro

Il rinnovo degli organi si inserisce in una fase di cambiamento per l’associazione. Lo scorso maggio, infatti, il Consiglio di presidenza aveva nominato Roberta Porro nuovo direttore generale di Confindustria Alto Milanese. In forza all’associazione dal 2002, laureata in Giurisprudenza, Porro ha ricoperto negli anni incarichi di crescente responsabilità nelle aree Ambiente e Sicurezza, Marketing e Comunicazione ed Education, contribuendo allo sviluppo di importanti collaborazioni con il sistema scolastico e della formazione del territorio.

Una nuova fase per l’associazione

Con il rinnovo degli organi associativi e la recente nomina del direttore generale, Confindustria Alto Milanese prosegue dunque il percorso di rafforzamento della propria struttura, con l’obiettivo di consolidare il supporto alle imprese del territorio e affrontare le sfide legate alla competitività, all’innovazione e allo sviluppo del capitale umano.

Nella foto di copertina: il presidente di Confindustria Alto Milanese Maurizio Carminati (il terzo da sinistra) insieme a Ernesto Bottone, Nadia Minini e Giovanni Luoni della squadra di presidenza dell’associazione