Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Alto Milanese ha nominato ieri sera Roberta Porro Direttore Generale dell’Associazione con sede a Legnano.
Roberta Porro nominata Direttore Generale di Confindustria Alto Milanese
Entrata a far parte della struttura operativa dell’Associazione nel 2002, Roberta Porro, laureata in Giurisprudenza, ha maturato nel tempo una profonda conoscenza del sistema associativo e del tessuto imprenditoriale del territorio, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità.
Ha iniziato il proprio percorso professionale nell’Area Ambiente e Sicurezza sul lavoro, per poi assumere responsabilità nell’ambito Marketing e Comunicazione.
Un percorso di crescita interna
Negli ultimi anni ha inoltre sviluppato e consolidato il ruolo di Responsabile Education, contribuendo in modo significativo alla costruzione di importanti collaborazioni con il sistema formativo e scolastico del territorio, dalla collaborazione con gli Istituti Bernocchi e Dell’Acqua di Legnano nei percorsi IFTS, fino alla partnership con la Fondazione ITS Leading Generation Academy con l’avvio dei corsi ITS ospitati nella sede associativa.
Dal dicembre 2025 è inoltre Consigliere di ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l’Education.
Le parole del Presidente
“Ci sono momenti in cui si avverte con chiarezza che è arrivato il tempo di qualcosa di nuovo, di un cambiamento – dichiara Maurizio Carminati, Presidente di Confindustria Alto Milanese. Questo è il momento della nostra Associazione. Confindustria Alto Milanese ha bisogno di un cambio di passo, di energia fresca, di una visione coraggiosa: di qualcuno che non si limiti ad amministrare l’esistente, ma sappia immaginare e costruire ciò che ancora non c’è”.
“Roberta Porro – conclude Carminati – porta con sé competenze, esperienza e una profonda conoscenza del sistema associativo e del territorio. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per rafforzare ulteriormente il ruolo di Confindustria Alto Milanese quale punto di riferimento per le imprese, accompagnandole nelle sfide della crescita, del capitale umano e della competitività. Rafforzeremo il valore dell’ascolto, della relazione diretta con le aziende e la capacità dell’Associazione di creare opportunità, connessioni e progetti concreti a sostegno dello sviluppo del territorio”.