Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Alto Milanese ha nominato ieri sera Roberta Porro Direttore Generale dell’Associazione con sede a Legnano.

Roberta Porro nominata Direttore Generale di Confindustria Alto Milanese

Entrata a far parte della struttura operativa dell’Associazione nel 2002, Roberta Porro, laureata in Giurisprudenza, ha maturato nel tempo una profonda conoscenza del sistema associativo e del tessuto imprenditoriale del territorio, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità.

Ha iniziato il proprio percorso professionale nell’Area Ambiente e Sicurezza sul lavoro, per poi assumere responsabilità nell’ambito Marketing e Comunicazione.

Un percorso di crescita interna

Negli ultimi anni ha inoltre sviluppato e consolidato il ruolo di Responsabile Education, contribuendo in modo significativo alla costruzione di importanti collaborazioni con il sistema formativo e scolastico del territorio, dalla collaborazione con gli Istituti Bernocchi e Dell’Acqua di Legnano nei percorsi IFTS, fino alla partnership con la Fondazione ITS Leading Generation Academy con l’avvio dei corsi ITS ospitati nella sede associativa.

Dal dicembre 2025 è inoltre Consigliere di ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l’Education.

Le parole del Presidente