Mercoledì 3 luglio, presso la sede dell’Associazione territoriale Confcommercio di Abbiategrasso, si sono svolte le assemblee straordinaria per l’approvazione delle modifiche statutarie ed ordinaria per eleggere il Consiglio Direttivo fino al 2029.

Confcommercio Abbiategrasso: un nuovo consiglio e un nuovo statuto

L’incontro, che ha avuto una nutrita partecipazione di associati, ha visto la presenza di Carlo Alberto Panigo, vicepresidente Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza; Giovanni Seveso, responsabile marketing Ente Mutuo e della presidente dell’Associazione Territoriale Confcommercio di Abbiategrasso Tiziana Losa che, in apertura dei lavori assembleari, ha ripercorso le azioni sindacali intraprese negli ultimi anni rilevando l’importante ruolo sociale ricoperto dal comparto rappresentato. Tiziana Losa ha inoltre esposto nel dettaglio le modifiche più rilevanti dello Statuto, votate dalla totalità dei presenti.

La composizione del nuovo Consiglio

Il nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione, votato in Assemblea, è così composto: Tiziana Losa (Giorgio di Losa Piergiorgio & C. - Abbigliamento); Angela Manzoni (L'Altra Libreria di Manzoni Angela & C. - Librerie); Luigi De Bosio (titolare dell’omonima impresa - Calzature); Sergio Buzzi (dell’omonima impresa - Ferramenta); Gabriele Baraldo (dell’omonima azienda - Ambulante); Gianfranco Cima (Miracca & Cima srl sb - Alimentari); Ernesto Locatelli (Cartoleria Forni di Locatelli Ernesto & C. - Cartolerie); Lorena Munari (L'Isola non trovata - Librerie); Federica Balbo (V.I.P. Sigarette Elettroniche – Articoli per fumatori); Giancarlo Raineri (dell’omonima gastronomia - Alimentari); Silvia Invernizzi (Amministratori Condominio); Matteo Invernizzi (Meloni Ercole di Invernizzi M. & C. - Alimentari/Pubblici Esercizi); Loris Moia (Panificio Moia - Alimentari); Veronica Cairati (Cairati Giovanni & C. - Alimentari); Elio Caserio (Agenti Rappresentanti). Il neo Consiglio Direttivo il 10 luglio ha riconfermato presidente di Confcommercio Abbiategrasso Tiziana Losa, ed Angela Manzoni e Gianfranco Cima come vicepresidenti.