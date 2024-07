Attimi di grande paura nella giornata di ieri, lunedì 15 luglio, a Corbetta per un uomo di 66 anni che ha riportato una grave ferita al torace mentre si trovava in un'abitazione in via Monte Rosa.

Cade sopra un tondino di ferro, 66enne elitrasportato al Niguarda

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso intervenuti sul posto, ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo sia caduto su un tondino di ferro che gli ha provocato un grave trauma. Al momento non è ancora dato a sapersi se si tratta di una cancellata oppure altri supporti metallici.

I soccorsi sul posto

La situazione è parsa sin dalle prime battute molto grave tant'è che la chiamata alla centrale unica dell'emergenza urgenza ha portato sul posto un'ambulanza ed un'automedica in codice rosso, oltre all'elisoccorso che si è alzato in volo da Milano.

Il personale medico intervenuto sul posto ha immediatamente preso in carico il 66enne prestando le prime cure. Dopodichè l'uomo è stata caricato sull'elicottero che è partito in direzione dell'ospedale Niguarda di Milano dove l'uomo è stato preso in carico dagli specialisti del nosocomio meneghino.

Sulla dinamica dell'incidente, stanno lavorando i Carabinieri a cui spetterà far chiarezza su quanto accaduto.