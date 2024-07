Quindicenne picchiata per rubarle il cellulare: arrestati tre giovani

Picchiata e spintonata per rubarle il cellulare una ragazzina di 15 anni riesce a rifugiarsi in uno stabile di via Dante a Rho grazie all’aiuto di due condomini che sentono le sue urla e aprono la porta del palazzo.

Insultata mentre attraversava il sottopasso della stazione di piazza Libertà

E’ successo domenica sera, dopo la finale dei campionati europei di calcio tra Spagna e Inghilterra. La 15enne insieme a un gruppo di coetanei stava raggiungendo il centro di Rho dal quartiere di San Michele quando, giunta sotto il sottopasso della stazione ha incontrato una ragazza che ha iniziato a insultare il gruppo. I ragazzi di San Michele, che stavano andando in centro a prendere un gelato, hanno iniziato a correre seguiti a breve distanza dalla ragazza che li aveva appena insultati e da altri tre giovani che si sono uniti a lei.

La quindicenne raggiunta tra via Dante e via Statuto

Tra via Dante e via Statuto la 15enne è stata raggiunta dal gruppo degli inseguitori. A quel punto i tre ragazzi le hanno rubato il telefono mentre la ragazza ha iniziato a insultarla a tirarle i capelli e a sputarle addosso. La 15enne ha iniziato a urlare e una coppia di residenti in via Dante ha aperto la porta del palazzo e soccorso la giovane. Il gruppo di malviventi è scappato ma grazie all’allarme dato dagli amici della 15enne sulla sua strada ha incontrato gli agenti di Polizia del Commissariato di Rho-Pero che li hanno fermati.

Tre ragazzini arrestati per il furto del cellulare

I tre ragazzi, stranieri, residenti uno a Rho e due a Bollate sono stati arrestati mentre la ragazza, un personaggio conosciuto alle forze dell’ordine che operano in città, è riuscita a scappare ed è stata fermata nel posteggio del Supermercato il Gigante di via Magenta. La 15enne picchiata è stata medicata in pronto soccorso e ha riportato una prognosi di tre giorni.