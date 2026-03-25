Protagonisti di questa mostra sono i bambini e le bambine incontrati, con i loro volti, le espressioni ed i gesti che lei è riuscita a cogliere

Organizzata dal Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, la mostra che apre alle esposizioni primaverili è occasione per presentare al pubblico una raccolta di immagini che Maria Grazia ha selezionato tra quelle scattate durante il suo ultimo viaggio tra Thailandia e Cambogia.

Taglio del nastro sabato per la mostra fotografica “Oltre la polvere”

Fotografa sensibile e fine estimatrice dell’immagine in bianco e nero, come già ci ha fatto vedere nelle mostre degli anni passati, Maria Grazia propone ai visitatori di aprire la mente verso mondi lontani. E così, se da un lato l’attrazione esercitata da questi paesi accende in lei molteplici interessi, dall’altro questa mostra le permette di esplicitare ed esprimere le sue naturali preferenze verso “gli occhi che incrociano i miei lungo il mio cammino”.

A Maria Grazia piace ribadire ed affermare con tocco poetico “sono scatti rubati tra Thailandia e Cambogia, dove la polvere della strada non riesce a coprire la luce di uno sguardo e la bellezza di gesti semplici”. Protagonisti di questa mostra sono i bambini e le bambine incontrati, con i loro volti, le espressioni ed i gesti che lei è riuscita a cogliere in contesti ed in momenti anche molto diversi tra loro, sempre ricercando la spontaneità e senza costruire pose ne scenografie, per lasciare ai loro volti la libertà di far trasparire sentimenti ed emozioni quali lo stupore, timidezza, preoccupazione, serenità e i tanti possibili “stati dell’animo” di chi ha incrociato il suo sguardo.

La mostra sarà liberamente visitabile fino a sabato 28 aprile, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del Comune di San Giorgio S/L, in Piazza IV Novembre 7, resterà chiusa il sabato pomeriggio e la domenica.