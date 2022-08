"Sound Tracks": Superdownhome, Mark Feltham e Heggy Vezzano aprono l'edizione 2022

"Sound Tracks", tutto pronto per il concerto a Nerviano, prima tappa della nuova edizione del famoso festival jazz&blues.

"Sound Tracks", via al festival

Tutto pronto per la prima data dell'edizione 2022 (la 18esima) di "Sound Tracks", festival jazz&blues apprezzato in tutto il mondo. L'appuntamento è per stare, venerdì 26 agosto 2022, a Nerviano. Sul palco dell'ex monastero degli Olivetani salirà Superdownhome, due di alternative blues formato da Enrico Sauda alla voce, chitarra elettrica e cigar box (che fa parte degli strumenti che hanno dato origine al delta blues) e da Beppe Facchetti alla cassa e rullante; loro, nel gennaio 2020, ad aver rappresentato l'Italia oltreoceano, prima all'International blues challenge di Memphis, la più acclamata battle of the bands in campo blues, e poi ospiti del Samantha Fish box guitar di New Orleans.

Sul palco saliranno poi con loro Marl Feltham, armonicista inglese notissimo tra gli appassionati, membro di lunga data della band inglese di rythm and blues Nine below zero e nella band dell'indimenticabile Rory Gallagher, ed Heggy Vezzano, autentico poeta del blues, che ha presto il suo talento ad artisti italiani e internazionali quali Andy J.Forest, Ronnie Jones, Syl Johnson e molti altri. Si parte alle 21, ingresso libero.

Le altre date

L'edizione 2022 vedrà quattro date all'insegna del blues. Oltre a Nerviano, come annunciato durante la presentazione del festival, i concerti saranno a Canegrate, Cerro Maggiore e Lainate.