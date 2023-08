"Sound Tracks" pronto a partire da Nerviano: adesione di due nuovi Comuni

"Sound Tracks", via al famoso festival jazz&blues che partirà da Nerviano: per la prima volta ci saranno anche San Giorgio su Legnano e Castano Primo.

"Sound Tracks", via alla 19esima edizione

Tutto è pronto per "Sound Tracks", l'ormai famosissimo festival jazz&blues che da 19 anni viene proposto sul territorio. Il maxi evento è stato presentato ufficialmente alla libreria La nuova terra di Legnano alla presenza del comitato organizzatore e degli amministratori dei 7 Comuni che hanno deciso di farne parte. Due i nuovi Comuni che hanno deciso di entrare a far parte della grande famiglia del festival: si tratta di San Giorgio su Legnano e Castano Primo. Sarà questa la prima edizione senza Luciano Oggioni, indimenticato fondatore e direttore artistico dell'evento venuto a mancare nei mesi scorsi. L'edizione 2023 è ricca di grandi ospiti: Si parte questa sera, venerdì 25 agosto 2023, a Nerviano: appuntamento alle 21 nel chiostro del monastero degli Olivetani (anche in caso di maltempo) quando sul palco saliranno Lakeetra Knowles & Music train band; venerdì 1 settembre la seconda tappa sarà proprio a San Giorgio su Legnano, in Piazza Mazzini (in caso di maltempo ci si sposterà nella sala consiliare del municipio, in Piazza 4 Novembre): la serata vedrà il concerto del The crowsroads trio; mercoledì 6 settembre sarà la volta di Lainate: a Villa Litta (in caso di maltempo al Teatro Ariston) la musica sarà quella di Luke Winslow king band & Roberto Luti. Canegrate ospiterà il festival domenica 10 settembre, in Piazza Matteotti, dove sono attesi gli Holebones. Poi Cerro Maggiore (paese presente nel festival fin dall'inizio): venerdì 22 settembre, all'auditorium di via Boccaccio, la serata sarà davvero speciale perchè vedrà l'esibizione del famosissimo bluesman Paolo Bonfanti, con la sua band, che darà vita al concerto "You can't always get what you want", completamente dedicato ad Oggioni con tutti i successi dei Rolling Stones (band amata da Oggioni). Si proseguirà poi venerdì 29 settembre con Busto Garolfo dove, nell'aula magna della scuola Caccia, toccherà ad Egidio Ingala & The jacknives. Ultima serata quella di sabato 14 ottobre a Castano Primo: all'auditorium Paccagnini suonerà la Luca Giordano band.

La presentazione

Il nostro festival rappresenta sempre l'occasione per proporre eventi culturali di grandissima qualità sul nostro territorio - afferma Daniela Rossi del comitato organizzatore - La grande assenza sarà quella di Luciano, ci mancherà tanto: ed è un po' il senso della famosa canzone dei suoi amati Rolling Stones 'You cant' always get what you want" che sarà la base di uno dei concerti, per la precisione quello di Cerro Maggiore. Siamo poi molto contenti di dare il benvenuto nel festival a due nuovi Comuni: San Giorgio su Legnano e Castano Primo".