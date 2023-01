Folla ai funerali di Luciano Oggioni: il saluto in musica

Folla ai funerali di Luciano Oggioni a San Vittore Olona, marito del sindaco Daniela Rossi e fondatore e direttore artistico del festival jazz&blues Sound Tracks.



L'addio a Luciano Oggioni

Una chiesa parrocchiale gremita fino all'inverosimile ha dato l'addio a Luciano Oggioni, 72 anni, ideatore, fondatore e direttore artistico di Sound Tracks, festival jazz&blues che, partito in paese 18 anni fa (con anche tappe a Cerro Maggiore, Canegrate, Busto Garolfo, Parabiago, Nerviano, Lainate) mancato nella giornata di sabato. Oggi, lunedì 23 gennaio 2023, nella chiesa sanvittorese erano in tanti per la cerimonia e per dimostrare vicinanza a Daniela Rossi, sindaco di San Vittore Olona, sua moglie, e al figlio Filippo. Sull'altare il parroco don Marco Longoni insieme a don Alain Youssuffa, don Luigi Verga e a don Diego (cugino di Rossi), tra il pubblico sindaci del territorio, cittadini, associazioni, la Polizia locale col comandante Ermanno Taeggi e i Carabinieri di Cerro col comandante Antonino Lisciandro. "Una vita, la sua, vissuta sempre insieme alla sua famiglia e nella nostra comunità - ha ricordato don Alain durante l'omelia - La morte non è la fine ma la porta verso un'altra vita. Ho avuto modo di conoscerlo: persona discreta, timido ma, conoscendolo, scoprivi un uomo dall'animo buono; ricordo le sue battute, uniche e che facevano molto ridere". Poi il sacerdote ha toccato un punto del passato della famiglia Oggioni: "Un figlio perso a 17 anni, da loro vissuto all'insegna della fede" ha ricordato don Alain.



Il ricordo della moglie sindaco

"Luciano era una persona buona, intelligente, con un tipo di intelligenza che sapeva cogliere le cose importanti della vita, famose le sue battute con il suo humor che definiremmo un po' english - ha ricordato Daniela Rossi - Aveva tanti interessi, con quattro passioni fondamentali: i suoi figli, sua moglie, i Rolling Stones e il blues. E lui ha dato tanto per lasciare un segno con queste sue emozioni. Tutti quelli che l'hanno incontrato ricorderanno di lui qualche suo modo di dire, qualche sua battuta: e quello che chiedo a tutti è quello di ricordarlo così, per quello che ha fatto, anche per il suo impegno nel festival diventato oggi un evento internazionale. Sicuramente lo ricorderete con la sigaretta in mano, perchè ce l'aveva sempre. Ricordatelo come una persona che aveva tanto, tanto bene nel cuore".

Il saluto in musica

Verso il termine della cerimonia, sull'altare è arrivata Yoko Takada, famoso soprano giapponese residente a Cerro Maggiore e grande amica di Oggioni che ha eseguito una toccante versione dell'Ave Maria; prima dell'uscita del feretro, sui gradini dell'altare è stata la volta di Paolo Bonfanti, grande bluesman italiano, che ha intonato un gospel. Poi sulla piazza il saluto a Oggioni sulle note di "You can't always get what you want", eseguita e cantata da Bonfanti con la sua chitarra, dei suoi amatissimi Rolling Stones.

"Il festival era nato dopo un concerto blues a favore di Emergency, la musica ci ha unito tanto ma Luciano era soprattutto un amico - il ricordo di Bonfanti - Era una persona che badava all'essenziale delle cose, riservato ma con due parole azzeccava sempre il senso della situazione andando così al cuore delle cose. Ci lascia un'eredità umana incredibile e un'eredità culturale grandissima perchè ha creato un festival che è diventato internazionale partendo da un paese piccolo, periferico come San Vittore Olona".