Addio a Luciano Oggioni, marito del sindaco e anima di Sound Tracks

Addio a Luciano Oggioni, marito del sindaco a amante del blues

Si è spento nel pomeriggio di oggi, sabato 21 gennaio 2021, Luciano Oggioni, di San Vittore Olona. Era il marito del sindaco sanvittorese Daniela Rossi e fondatore nonchè direttore artistico di Sound Tracks, famoso festival jazz&blues che, partito proprio da San Vittore Olona, è diventato in questi anni uno degli appuntamenti più stimati e conosciuti in Italia e anche in ambito internazionale. Grande appassionato di musica, grande fan dei Rolling Stones, si è spento a 72 anni, dopo che le sue condizioni di salute sono peggiorate in ospedale.

Il lutto del Comune

"Con profondo dolore e cordoglio comunichiamo che è venuto a mancare il marito del nostro sindaco Daniela Rossi - annunciano dal gruppo Civicamente, lista di maggioranza - Tutta l'Amministrazione comunale e il gruppo Lista Civicamente-Daniela Rossi Sindaco si stringono attorno a Daniela e alla sua famiglia in questo giorno così triste".