Sagra del Lazzaretto, entra nel vivo l'edizione 2023

Sagra del Lazzaretto, via agli eventi a Nerviano.

Sagra del Lazzaretto, edizione 2023

E' partita l'edizione 2023 della Sagra del Lazzaretto di Nerviano anche quest'anno organizzata dalle associazioni Giovani nervianesi, Insieme Odv, I sottopalco col patrocinio del Comune. Oggi sabato, apertura del tendone alle 9, pranzo alle 12, alle 16 visita guidata della chiesa a cura di Osvaldo Girotti, alle 18 esibizione della Ginnastica ritmica nervianese, alle 20 cena tipica con cassoeula, alle 21 sarà la volta della proposta teatrale «Le giornate al tempo della peste» con I Sottopalco nel chiostro del monastero, dalle 21 Radio Delta al tendone e poi dj set.

Ricco il programma di domenica: alle 9 apertura tendone e caffetteria e via all'esposizione stand delle associazioni nervianesi e mercatino degli hobbisti a cura di «Creare è la nostra passione», alle 9.15 Messa in chiesa, alle 10 sfilata e raduno d'auto d'epoca a cura dell'associazione Veicoli storici Villoresi e associazione Ruote quadre, alle 12 pranzo, alle 14.30 altra sfilata d'auto, alle 15 Vesperi in chiesa, alle 15 attività per bambini con La giratempo, alle 16 sfilata e concerto del Corpo musicale cittadino, alle 17 esibizione dei maestri di ballo di Performing dance studio; poi la cena alle 20 con la trippa, alle 21 concerto Mauri band-balera al Lazzaretto e, alle 22, premiazione del concorso La finestra più bella e dj set. Lunedì, alle 21, Messa per i defunti. Per prenotare le cene 351.6381049.

La chiesetta si è fatta bella

La chiesa del Lazzaretto, luogo del cuore Fai e dal grande valore storico e sentimentale, verrà addobbata, per tutta la durata della Sagra, a cura degli Amici della Chiesa del Lazzaretto. «Il programma è davvero molto ricco e prevede momenti religiosi, culturali, musicali, di intrattenimento e culinari» sottolineano gli organizzatori.