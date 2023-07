I danni del maltempo a Vanzago

Danni a beni pubblici e di privati sono stati provocati dalla forte perturbazione, con pioggia, grandine (chicchi grandi come quelli di mais) e raffiche di vento, avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì 24 luglio anche a Vanzago.

Grandine e vento

Il temporale, iniziato poco prima delle ore 14 e conclusosi dopo mezz’ora, ha provocato i numerosi danni registrati dalla Polizia Locale. Mantegazza ha perso un secolare gelso che ha dato lustro alla frazione nella piazza dei Gelsi. E’ stato rimosso l’albero di un privato caduto in via Madonnina. Un albero s’è inclinato in via Tintoretto. Una automobile posteggiata è stata danneggiata da un ramo caduto in via Vittorio Veneto. Un albero è andato a terra nel parco comunale sito tra la via Paolo Ferraio e la via Monasterolo. Rami strappati dal forte vento dalle piante sono finiti sull’asfalto di via del Lazzaretto. Anche in via Quasimodo in strada tanti sono stati i rami strappati da alberi. In via Monte Carso il vento ha lacerato il tetto a lastre di fibrocemento di una palazzina di 16 appartamenti su sei piani. Tecnici di una impresa di costruzioni edili di Mantegazza ha recuperato pezzi di queste lastre finiti su una magnolia di una villetta sita nella stessa via. Affacciandosi la palazzina su via Monte Carso, il tratto di strada è stato chiuso dalla Polizia Locale. Da segnale che anche la società sportiva di calcio “USD Real Vanzaghese Mantegazza” ha subito un grave danno. Il vento e la pioggia hanno deformato la struttura metallica della tensostruttura tenuta a fianco della tribuna nel centro comunale di via Pregnana e utilizzata dalla società per attività di ristoro durante i tornei. Da segnalare che è durata molte ore l’interruzione di corrente elettrica in diverse zone del Comune, per un problema ad una cabina sovra comunale.

Ritardi per i treni

«Due ore e più di attesa per arrivare alla stazione di Vanzago da Milano in treno». E’ lo sfogo di un tecnico colpito dal forte ritardo nel suo viaggio da pendolare nella mattinata di martedì 25 luglio. «Sarei dovuto arrivare a Vanzago prima delle ore 8, invece ecco l’orologio segna le 9,30». I ritardi e le cancellazioni di treni passeggeri nella direzione Varese e per Treviglio sono stati annunciati da Trenord. Solo arrivando in stazione o nella sala di attesa il viaggiatore ha appreso di questo disservizio. Il disagio, l’arrabbiatura e le lunghe attese che i pendolari hanno dovuto subire vanno imputati al forte e violento maltempo che ha colpito il milanese nella notte del 25 e del giorno prima 24 di luglio.