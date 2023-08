Grave malore in casa, intervengono i Vigili del fuoco

Grave malore in casa per una donna ieri sera, martedì 8 agosto 2023, a Inveruno.

Grave malore in casa per una 72enne di Inveruno

La donna, 72 anni, è rimasta chiusa nel suo appartamento e per salvarla si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco volontari della caserma di via Lazzaretto. E' successo alle 19 in via Nino Bixio. Scattato l'allarme, i pompieri sono intervenuti in pochi minuti tagliando le grate della porta e prestando i primi soccorsi alla signora, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza della Croce azzurra di Buscate.

La donna è stata portata all'ospedale in codice rosso

Le condizioni della donna sono subito apparse serie e l'equipaggio del 118 l'ha trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice rosso.