La Pro loco Gaggiano ha un nuovo presidente: Patrick Calvi, che succede a Lorenzo Benassi: “Proseguire con il medesimo spirito ed entusiasmo”

Pro loco Gaggiano, Calvi nuovo presidente

Patrick Calvi è il nuovo presidente della Pro loco di Gaggiano. Sposato, 44 anni, Calvi lavora nel settore bancario ed è originario proprio di Gaggiano. Assieme al suo predecessore, Lorenzo Benassi, è stato anche tra i fondatori del gruppo fotografico The Framers. Fino ad oggi, Calvi è stato consigliere nel direttivo della Pro loco e socio sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2018.

Come si è arrivati alla sua elezione?

Il rinnovo del direttivo è andato nel senso della continuità con il passato, con l’obiettivo di mantenere lo stesso entusiasmo di quando abbiamo iniziato. Nella vita di un’associazione i cambiamenti sono normali. Bisogna fare in modo che avvengano nel modo più sereno possibile per i soci e per la comunità.

Cosa rappresenta per lei questo nuovo incarico?

Avrò l’onere e l’onore di proseguire nella guida dell’associazione: c’è un po’ d’ansia da prestazione. Lorenzo ha dato un’impronta energica. Spero di portarla avanti con lo stesso spirito ed entusiasmo. La Pro loco è un importante riferimento per le iniziative, il volontariato e la promozione del territorio: attività che avvengono in collaborazione con le istituzioni e le altre realtà del paese

Come si immagina il suo mandato?

Sarà sicuramente in uno spirito di continuità. I cambiamenti saranno magari più per il carattere della persona. In questi anni, ho poi avuto l’esperienza all’interno del direttivo, in cui abbiamo sempre condiviso le scelte fatte.

Come vuole organizzare l’associazione?

L’obiettivo è di aumentare ancora di più la consapevolezza dei soci. L’associazione è rappresentata da loro: vorrei lasciare spazio alla loro intraprendenza.

Cosa la spinge ad impegnarsi attivamente in questa realtà?

Ho visto che dall’unione di singoli si possono creare cose belle. Ho toccato con mano questa verità. Sono contento di farne parte e voglio spingermi ancora oltre, allargando il gruppo ad ancora più soci. In questa associazione, ho trovato nuovi amici.

Avete qualche progetto in mente per i prossimi mesi?

Stiamo monitorando la situazione pandemica per capire come muoverci. L’obiettivo è di dare una mano al paese e anche rendere più spensierato questo periodo con eventi fattibili, utilizzando i canali online. È prevista infatti la seconda stagione di “Gaggiano at home” e stiamo cercando di fare gli allestimenti per le prossime feste di San Valentino e Carnevale.