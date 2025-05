Trovato mezzo chilo di droga in auto durante un controllo

Serata movimentata quella di ieri, giovedì 29 maggio 2025, per gli operatori della Polizia Locale dell’Unione i Fontanili. Cala la notte e aumentano le possibili situazioni di illegalità

Nel corso di normali controlli sul territorio, la Polizia Locale, ieri sera ha proceduto al controllo di un veicolo sospetto con a bordo due giovani nel territorio di Gaggiano.

Durante le operazioni veniva ritrovato occultato addosso di uno dei due soggetti un grosso coltello a serramanico e, nel veicolo, dopo un’attenta perquisizione, è stata trovata sostanza stupefacente per circa mezzo chilo. I due sono stati arrestati in attesa di rito direttissimo disposto dal magistrato.

La presenza e il presidio sul territorio sono elementi fondamentale come azione deterrente e preventiva. Un’operazione che ha ricevuto anche il plauso del sindaco di Gaggiano Enrico Baj:

“Voglio congratularmi con la Polizia Locale per il loro intervento tempestivo e professionale di ieri sera – ha detto il pirmo cittadino - È davvero importante sottolineare l'ottimo lavoro delle forze locali, che ci permettono di sentirci più sicuri nella nostra comunità. Grazie per il vostro impegno!

“Ancora una volta si è dimostrato che l’unione tra i Comuni e soprattutto nel campo della sicurezza può dare dei buoni risultati, a margine dell’incontro che abbiamo avuto con l’arma dei Carabinieri qualche giorni fa, si rafforza questa collaborazione tra le varie forze dell’ordine - precisa Francesco Berardi assessore alla Sicurezza e Unione i Fontanili – Anche quest’ultima operazione non nasce per caso ma è il frutto di un continuo lavoro di pattugliamento sul territorio , a volte poco visibile agli occhi delle persone , ma che sta dando i suoi risultati. Tutte misure per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e tutela del territorio”