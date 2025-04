Torna dal 25 al 27 aprile 2025 “Fiori e Arte sul Naviglio” a Gaggiano, la rassegna con vendita al pubblico con fiori, artigianato e arte.

Torna "Fiori e arte" sul Naviglio dal 25 al 27 aprile

Dal 25 al 27 Aprile 2025, torna a Gaggiano la manifestazione "Fiori e Arte sul Naviglio", che si svolgerà in uno scenario incantevole, lungo il pittoresco Naviglio.

Una Mostra Mercato dedicata a piante, fiori, artigianato artistico, prodotti naturali e prelibatezze enogastronomiche selezionate, provenienti da diverse Regioni d’Italia. Sarà possibile esplorare una vasta varietà di prodotti, scoprendo la bellezza di ciascuna proposta.

Vivaisti, florovivaisti, artisti, artigiani e aziende agricole accoglieranno i visitatori con le loro numerose produzioni, interessanti e particolari: dalle piante cactacee alle succulente, dai bonsai alle orchidee, dalle rose ai bulbi, dalle piante da esterno a quelle da interno, dalle piante annuali alle perenni. Saranno inoltre presenti stand espositivi di ceramiche artistiche, bijoux, accessori moda, cosmesi naturale, oggettistica per la casa, e specialità enogastronomiche regionali.

Gli eventi in programma

Durante l'evento, i visitatori potranno usufruire di consulenze gratuite su piante, cura, coltivazione e molto altro, con esperti pronti a rispondere a tutte le domande.

La manifestazione pensa anche ai più piccoli: durante tutti e 3 i giorni sarà presente un'area giochi senza limiti di tempo, con giochi in legnosemplici, ma coinvolgenti. Non mancheranno laboratori ludici con tematiche diverse, per stimolare la loro innata creatività. Inoltre, truccabimbi e sculture di palloncini modellabilifaranno divertire anche i più grandicelli.

Ci saranno anche spettacoli itineranti con artisti di strada, che regaleranno performance uniche in diversi orari, offrendo ogni giorno un'esperienza nuova e coinvolgente.

Ecco qui di seguito gli appuntamenti da non perdere:

Venerdì 25 Aprile, alle ore 15, 16 e 17 Animazione Da Crispi con il suo spettacolo di magia “Vivere a colori”. Dalle 19 alle 22, la cantautrice cubana Yalena Garcia incanterà il pubblico con la sua voce, interpretando splendidi brani di musica latina.

Sabato 26 aprile, dalle ore 10 alle ore 18, potrete partecipare al “Truccabimbi & Grandi”, un’attività festiva curata da Antonella di Fate per le Feste, e al laboratorio creativo “Realizziamo un albero di farfalle colorate”.Nel pomeriggio, alle ore 15.30 - 16.30 e 17.30, il simpaticissimo Simba sfiderà piccoli e grandi ospiti con il grande quiz “Indovina il Palloncino” e narrerà l’inedito racconto animato “La vera storia delle Sirene”. " Dalle 19 alle 22, la serata sarà animata dalle note coinvolgenti della band Variabili in Jazz, che proporrà un repertorio ispirato a grandi nomi come Frank Sinatra, Enzo Jannacci, Paolo Contee molti altri.

Domenica 27 aprile sarà un’altra giornata ricca di appuntamenti! Per tutto il giorno, Antonella di Fate per le Festeintratterrà i più piccoli con truccabimbi colorati e laboratori creativi. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18 e poi ancora dalle 19, il divertimento continua con lo spettacolo del Mago Charlie, il “Mago del Sorriso".

I tutorial gratuiti

Per tutti e 3 i giorni potrete inoltre partecipare ai coinvolgenti tutorial di Anna che mostrerà al pubblico l’arte di realizzare le orecchiette fatte a mano, svelando i segreti di questa antica e affascinante tradizione pugliese.

Per gli amanti della buona cucina, l’evento offrirà un’area street food con degustazioni e vendite di prodotti enogastronomici selezionati. I food truck saranno aperti dalle 10.00 alle 22.00, e proporranno piatti tipici italiani e internazionali, come primi piatti piemontesi, cucina sarda, siciliana, fritti, hamburger, hot dog, salamelle, arrosticini abruzzesi, crepes, dolci per bambini, cocktail, birre artigianali e caffetteria, il tutto accompagnato da musica dal vivo.