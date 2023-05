Presentata "Donne in canto", quest'anno dedicata a Maria Callas

Una "pillola di bellezza" per lanciare la 15esima edizione di Donne in canto, festival di musica e parole al femminile ideato e diretto da Giorgio Almasio e coordinato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parabiago.

Presentata l'edizione 2023 di "Donne in canto"

Nella mattinata di oggi, venerdì 5 maggio 2023, in Villa Corvini a Parabiago, è stato presentato il cartellone della kermesse, dedicata quest'anno a Maria Callas.

E la partenza speciale di oggi, un avvio fuori dall'ordinario per omaggiare un'artista che è stata fuori dall'ordinario, è stata proprio nel segno della Divina. Protagoniste la voce della soprano Cristina Gasparetto e le note della pianista Cristina Venturini che si sono esibite in un omaggio a Maria Callas.

Un'anteprima che è stata inserita nel cartellone della Civil week, la quattro giorni del volontariato in corso dal 4 al 7 maggio in tutta la città metropolitana di Milano.

Un festival sempre più ampio e sul territorio

Dopo il saluto del "padrone di casa", il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi, che ha espresso soddisfazione per un festival "sempre più ricco, con il Comune di Pregnana che si è aggiunto ad allargare la rete che da sempre è un tratto distintivo della manifestazione" (e che comprende quest'anno anche Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Pero, Pogliano Milanese, Rho, San Giorgio su Legnano è Villa Cortese), ad aprire la giornata è stata la consigliera di Parità di Regione Lombardia Anna Maria Gandolfi, che ha sottolineato il valore di un festival che fa cultura, mettendo al centro la figura della donna che tradizionalmente viene definita "l'altra metà del cielo" ma che Gandolfi auspica possa essere chiamata "l'altra metà del Pil", mettendo l'accento sulla necessità di favorire il lavoro femminile.

Almasio ha ricordato la partnership con La valigia di salvataggio, progetto rivolto alle donne che subiscono violenze da parte dei mariti, dei compagni o degli ex partner e che fornisce loro un aiuto concreto per fuggire: una valigia completa del necessario per la vita di tutti i giorni.

L'assessore alla Cultura Barbara Benedettelli ha ringraziato "tutta la rete, perché è grazie a essa che riusciamo a dare a migliaia di cittadini la possibilità di godere del talento e della cultura con la 'c' maiuscola". Come da tradizione, il festival è tenuto a battesimo da una madrina: per il 2023 la scelta è caduta sull'attrice Vanessa Gravina.

Venti appuntamenti da maggio a ottobre

Si parte domenica 21 maggio a Parabiago con due eventi da segnare in agenda (entrambi prenotabili a partire da sabato 13): alle 17.30, la cerimonia di apertura del festival con la madrina Vanessa Gravina nella Sala Rossa di Villa Corvini; alle 21, lo spettacolo "Talenti di donna" di Vanessa Gravina con Ivana Francisci al pianoforte al Teatro di San Lorenzo.

Protagoniste dei successivi appuntamenti saranno Frida Bollani Magoni, il Paros Acoustic duo, LeleOrchestra, orchestra popolare di ukulele composta da giovani e adulti amatori e professionisti, all'insegna del talento che aggrega, l'Elisa Ridolfi quintet, La Rosa dei venti duo, il Roberta Di Lorenzo trio, il Chiara Perazzolo Moonlight quartet, la Compagnia Piccolo canto, Caterina Cropelli e The Bastard sons of Dioniso, la Giannissime band, il Silvia Reale quartet, Karima, Marta Pistocchi e Pierangelo Frugnoli, Gardi Hutter, tra le più stimate donne clown a livello mondiale, Rita Pelusio, Marisa Rampin, Rita Bacchilega e Alessandra Ferrari, Dolcenera, Cristina di Mauro e Sonia Vettorato.

L'evento di chiusura, domenica 22 ottobre alle 17.30 al Crespi Bonsai Museum di Parabiago, vedrà l'assegnazione del premio Donna incantox giunto alla terza edizione.

Per informazioni, dettagli sul programma e modalità di partecipazione consultare il sito web www.donneincanto.org.