Grave incidente nel parcheggio del supermercato: arriva l'elisoccorso

Grave incidente questa mattina, 5 maggio, nel parcheggio dell'Esselunga di Abbiategrasso: ad avere la peggio un motociclista di 60 anni soccorso in codice rosso.

Incidente nel parcheggio del supermercato

Scontro questa mattina poco prima delle nove fra un'auto e una moto nel parcheggio di via Dante Alighieri: ad avere la peggio un uomo di 60 anni a bordo della sua moto. Sul posto sono arrivate in codice rosso un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso.

I sanitari presenti hanno iniziato a portare le prime cure all'uomo sul posto per poi valutarne il trasporto in elisoccorso: le sue condizioni di salute sembrano ora in miglioramento con il codice dell'intervento che è stato modificato in giallo.

Il luogo dove è avvenuto l'incidente: