Mamma stalker arrestata di nuovo: è la seconda volta in due giorni

Mamma stalker di Cerro Maggiore nuovamente arrestata: ora è in carcere.

Mamma stalker, ancora caos

E' stata arrestata due volte in due giorni. Stiamo parlando della mamma stalker di Cerro Maggiore. La donna, 65 anni, era già stata arrestata nel 2022 per atti intimidatori nei confronti della figlia, 48enne residente in paese: quel giorno la donna, che voleva tornare nella casa della figlia, si era presentata sotto l'abitazione chiedendo di entrare. Quando ha ricevuto il rifiuto, si è scagliata contro la porta di ingresso. Così come contro i Carabinieri che erano intervenuti. Per lei arresto per atti intimidatori, lesioni, danneggiamento e residenza a pubblico ufficiale. La mattina di martedì la 65enne, che da poco era uscita dal carcere, è tornata dalla figlia, aggredendola: per lei arresto sempre da parte dei Carabinieri in quanto aveva violato il provvedimento di stare lontana dalla casa della 48enne, arresto convalidato e per la donna era stato disposto il divieto di stare a Cerro Maggiore.

Il secondo arresto in due giorni

Ma ieri, giovedì 4 maggio 2023, la 65enne è tornata alla carica, nuovamente fuori dall'abitazione della figlia. I Carabinieri sono intervenuti e l'hanno arrestata. Per lei si sono riaperte le porte del carcere.