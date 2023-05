Figlia aggredita dalla madre, finisce in ospedale

Figlia aggredita dalla madre, è successo a Cerro Maggiore.

Momenti di grande tensione quelli che si sono vissuti poco fa a Cerro Maggiore. Erano circa le 9.15 di oggi, mercoledì 3 maggio 2023, quando in via Cappuccini si è verificata un'aggressione. Tutto è iniziato con una lite tra la madre e la figlia, una donna di 48 anni. Presto la situazione è degenerata e la 48enne è stata colpita dalla mamma, che è stata arrestata in quanto ha violato il provvedimento di non avvicinarsi alla casa della figlia: la mama, 60 anni, nei mesi scorsi era stata già arrestata per atti persecutori nei confronti sempre della figlia ed era tornata in libertà.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore, insieme a loro anche l'ambulanza della Croce bianca di Magenta. La figlia ha riportato qualche contusioni ed è stata trasportata in ospedale in codice verde. I militari stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.