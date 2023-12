Premiati i cittadini "speciali": consegnante le benemerenze

Benemerenze civiche a Nerviano: premiati i cittadini "speciali".

Benemerenze a Nerviano

Applausi per i cittadini "speciali" di Nerviano. E' quello che si è vissuto nel pomeriggio di ieri, domenica 10 dicembre 2023, nella sala del Bergognone quando il sindaco Daniela Colombo, ha consegnato le benemerenze civiche. La prima è stata consegnata ad Angelo Cucchi, storico titolare dell'osteria "Vighigneu" della frazione di Cantone dove è stato dietro al bancone per oltre 40 anni: per lui riconoscimento "per essere stato oste indimenticato di intere generazioni ed aver rappresentato per oltre 60 anni un baluardo della tradizione conviviale nervianese. Il suo 'Vighigneu' (che ha chiuso i battenti dopo oltre 100 anni) è stato luogo di ritrovo antico ed alternativo, che ha saputo trasformare le singolari relazioni sociali che ha accolto in sublime memoria storica collettiva". L'altra benemerenza è stata per Caterina Maria Musazzi, storica insegnante elementare di Nerviano e attivissima nel sociale (è stata presidente della San Vincenzo e attiva nel Collage) "esempio di passione ed altruismo, manifestati sia nell'attività professionale di insegnante che nell'impegno sociale; figura di educatrice rimasta nel cuore dei suoi numerosi alunni e trascinante punto di riferimento del volontariato nervianese, ha saputo mettere la sua encomiabile generosità a servizio dei più piccoli e dei più bisognosi".

Le menzioni

Menzioni sono state poi per medici di base e pediatri che sono andati in pensione nel 2022 e nel 2023: riconoscimento consegnato ad Amedeo Cesare Maria Bernasconi, Maurizio Franco Alessandro Carcano (alla memoria), Alberto Felice Ranzini, Pierluigi Maria Re, Alberto Angelo Toniolo e Gloria Maria Antonietta Caldarulo "per l'impegno quotidiano profuso nel corso della sua brillante carriera al servizio della comunità nervianese come Medico di medicina generale a tutela e supporto di quelli che sono tra i principali diritti dei cittadini: la salute e la cura"; menzione anche per il nervianese Thomas Ancillotti - titolare e bagnino di una spiaggia in Toscana - che ad aprile aveva salvato la vita a 5 ragazzi tedeschi in balia del vento e in alto mare, "che, con tempestività e sangue freddo, non esitava ad affrontare condizioni meteomarine avverse traendo in salvo dalle onde 5 bagnanti messi in grave difficoltà dal vento e dalle correnti, prestando loro in seguito la prima assistenza". E menzione anche per l'associazione "Ancora", per i suoi 25 anni, "per l'impegno umano e sociale dedicato in maniera squisitamente altruistica al servizio del prossimo e per essere da 25 anni un presidio di aiuto e sostegno imprescindibile, riconoscendo con gratitudine il grande valore dell'opera quotidiana messa a servizio della collettività".