Il "Vighigneu" chiude dopo 113 anni

Il "Vighigneu" di Nerviano abbassa la saracinesca dopo oltre un secolo.

"Vighigneu", storica osteria da oltre 100 anni

Il "Vighigneu", storica osteria e bar di Nerviano, o meglio della frazione di Cantone, ha chiuso. Dopo ben 113 anni. Con lui se ne va un altro pezzo di storia del paese, un posto che era diventato una vera e propria istituzione. A conduzione familiare, era infatti il luogo dove sono cresciuti tantissimi ragazzi: un luogo di ritrovo, uno spazio fisso nell'adolescenza di tantissimi. Ma non solo: era poi il posto preferito di tanti lavoratori che si fermavano per il pranzo. E ieri, sabato 30 aprile 2023, ultimo giorno di lavoro per il titolare, Angelo Cucchi, e Mauro, che hanno ricevuto l'abbraccio di tutta la comunità.

I ricordi

"Dopo 113 anni di gloriosa attività si chiude oggi un pezzo di storia Nervianese e, soprattutto, di Cantone - ricorda l'ex sindaco Massimo Cozzi - Non potevo naturalmente mancare a salutare l'Angelo e portare il regalo promesso da tempo al Mauro. Il Vighigneu ha visto passare per decenni generazioni di persone, che l'hanno visto come un punto di riferimento. Ora, dopo qualche mese di necessaria pausa, riaprirà con una nuova gestione. Prima suo nonno, poi suo papà, poi l'Angelo fino ad oggi. Grazie Angelo e Mauro di cuore e buona vita". "Per la nostra Cantone ieri è stato un giorno significativo - affermano i residenti della frazione - Ora mancherà il nostro punto di riferimento che per anni ha accompagnato diverse generazioni. Lui il primo a conoscere le nostre fidanzate, lui a scoprire le prime marachelle, lui a vedere le prime sbornie, lui a consolare le nostre tristezze e a condividere le nostre gioie. Voglio pensare che sia solo un naturale cambio di gestione ma che il locale continuerà a vivere e ad ospitarci come in questi 113 anni. A Mauro e Angelo: un grande grazie!".