Thomas Ancillotti salva 5 ragazzi e diventa il bagnino eroe

Thomas Ancillotti di Nerviano è il bagnino eroe della Toscana.

Ha sfidato le onde, riuscendo a portare in salvo 5 ragazzi che stavano per essere trascinati in mare aperto. Lui è Thomas Ancillotti, 47enne di Nerviano, che gestisce una spiaggia a Baratti, in Toscana. Nelle scorse ore è diventato un vero e proprio eroe per il suo gesto. Cinque ragazzini, tedeschi e tutti di età tra i 15 e 16 anni, erano entrati in acqua (tre a noto e altri due col Sup) quando il vento e le onde li hanno portati fuori dal golfo facendo temere il peggio.

Il racconto del nervianese

"E' arrivato da me un uomo, tedesco, che in inglese mi ha detto che vedeva più i suoi figli Allora mi sono dato subito da fare. I ragazzi erano già lontani 200 metri, il vento era molto forte e venivano trascinati.

Il nervianese ha preso il patino e e ha raggiunto i ragazzi, in suo supporto anche la collega Selene Malossi con una canoa. E i ragazzi hanno così potuto tornare sula terraferma.

"Sono riuscito a raggiungerli, bloccarli e riportarli indietro - ricorda Thomas -Hanno rischiato molto perchè erano già al largo".

Ad assistere al salvataggio, dalla spiaggia anche il campione di motociclismo Marco Melandri.