Poesia, musica e arte: serata evento a San Giorgio su Legnano

Il Circolo Socio Culturale Hobbisti, con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, organizza sabato 20 giugno una serata di Poesia & Musica dedicata al Poema di Yemanja. Interpreti e protagonisti dell’evento saranno Giancarlo Fattori e Stefano Bertoli che, attraverso una performance giocata sui piani della poesia e della musica, saranno accompagnati dalle installazioni artistiche di Tiziana Rosmini.

Stefano Bertoli, tra musica e sperimentazione

Stefano Bertoli nasce musicalmente negli anni ’80 come batterista e percussionista in realtà free jazz, suonando con gruppi italiani e internazionali. Nel corso del tempo intraprende percorsi lungo i sentieri della musica elettronica sperimentale, alternando la professione di fonico a quella di musicista e performer, specializzato su sintetizzatori modulari. Collabora con alcune realtà italiane e internazionali, ha inciso diversi album sia come solista che all’interno di gruppi. Organizza, a livello nazionale, rassegne di musica elettronica e sperimentale, come AnomaliA, International Drone Day, Genova Modulare, ma anche eventi multilinguaggio di musica, poesia, arte, come DiSuoni DiVersi DiSegni e Ancora Vivo. Inoltre, come fotografo, ha all’attivo dei libri dedicati al Giappone, e uno ispirato al film di Wenders Il Cielo Sopra Berlino.

Giancarlo Fattori, poeta e autore

Giancarlo Fattori non ha mai fatto della propria arte poetica una professione. Scopre il piacere della scrittura durante il servizio militare, e la coltiva con parsimonia nel corso degli anni. La maggior parte del suo lavoro non è mai stata resa pubblica. Ha pubblicato un racconto, Sonata per carta straccia e inchiostro, e un romanzo, La danza di Shiva. È anche autore di alcune raccolte poetiche, tra le quali Queer Songs, Agogò, Luce Raminga, Non smettere mai di baciarmi. Come poeta collabora saltuariamente con il blog Dinanimismo. Come autore di recensioni cinematografiche ha scritto per diversi blog e pagine social. Attualmente collabora con il blog SoWhat nell’ambito di recensioni e riflessioni di natura musicale.

Il Poema di Yemanjà

L’idea del Poema di Yemanjà nasce lungo le spiagge oceaniche di Praja Seca, Rio de Janeiro, quando Fattori ha modo di imbattersi in un piccolo altare costruito tra i rovi e la sabbia, e dedicato a Yemanjà, la Orixà dell’oceano nelle religioni afro-brasiliane. Conoscendo il Brasile, a cui è legato per motivi personali, ha iniziato a concepire il Poema come omaggio alla Dea. Composto in cinque movimenti con samba finale, il Poema non è nato con la musica, ma è stato musicato durante la performance genovese grazie alle improvvisazioni di Dr. Fungus e Maurizio Mongiovì, e del soprano Antonella Suella. E così viene presentato nella performance qui a San Giorgio, rivestito dalle improvvisazioni sonore di Stefano Bertoli. Sonorità elettroniche, aliene alle musiche delle tradizioni brasiliane, che creano un contrasto interessante. La ricerca spirituale è sempre stata presente sia nella poesia di Fattori che nella musica di Bertoli. Il Poema di Yemanjà fa incontrare queste due ricerche spirituali su un territorio neutro. Ciò che i due artisti proveranno a fare sarà condurre per mano il pubblico in una dimensione altra rispetto alla nostra realtà, mai come in questi giorni afflitta da emozioni negative. Sarà come chiedere alla Dea di donarci una qualche specie di pace, almeno dentro di noi.

Collaborazioni artistiche

Fattori e Bertoli, insieme al musicista Antonio Tonietti, hanno realizzato una traccia sonora a nome S.T.A.B., dal titolo Apokatastasis. Bertoli ha inoltre prestato alcuni suoi tappeti sonori per due video letture di Fattori su Majakovskij, e ha invitato due volte Fattori a partecipare alla rassegna DiSuoni DiVersi DiSegni a Genova. Nella cornice barocca della Biblioteca Universitaria è stato performato per la prima volta il Poema di Yemanjà, nell’ottobre del 2025.

Le installazioni di Tiziana Rosmini

La performance sarà arricchita da alcune installazioni di Tiziana Rosmini, artista parabiaghese che porta una luce libera e rigorosa in pitture, sculture e incisioni che vogliono essere enigmatiche e sottratte a una lettura razionale. Opere aperte a ogni interpretazione, capaci di dialogare con il tempo, lo spazio, la materia e il vuoto. Rosmini e Fattori hanno già collaborato in passato in esposizioni di scultura e poesia: questa serata rappresenta un nuovo incontro nel nome dell’arte.

Per Fattori e Bertoli l’artista agisce come una sorta di lente di ingrandimento: mentre il mondo osserva la realtà in modo frammentario e dispersivo, l’artista sintetizza quella complessità in un’unica visione. La musica ha la capacità di dare una forma emotiva al tempo, unendo emozioni separate in un unico flusso. La poesia, invece, lavora sull’essenza: tenta di dare un nome all’innominabile, cogliere l’anima delle cose in un solo verso, vedere l’oceano in una goccia d’acqua. Musica e poesia mettono a fuoco la realtà, trasformando il caos in unità e significato.

La serata sarà ospitata sabato 20 giugno a partire dalle ore 21.00 nella Sala Consiliare “Giacomo Bassi” del Comune di San Giorgio su Legnano, in Piazza IV Novembre 7.