Otto tavole rotonde per i "Salotti culturali"

Appuntamento giovedì 18 maggio nella biblioteca Marinoni di Legnano per il Salotto culturale con otto diverse tavole rotonde.

Otto salotti, otto partecipanti per salotto, otto argomenti a scelta di cui parlare in una tavola rotonda.

Si presenteranno così giovedì sera le sale della biblioteca Augusto Marinoni; alle 21.30 si discuterà liberamente intorno ai più diversi temi di attualità o di interesse culturale. All'interno di un salotto si discute solo di un tema, per una durata di circa un'ora. L’iniziativa, organizzata con l'associazione giovanile Wherehouse e la Consulta Giovani di Legnano, nasce dall’attività di coprogrammazione avviata qualche settimana fa dalla biblioteca con i giovani.

«Dopo il successo della seconda edizione di ZERO festival, la cinque giorni dedicata ai libri per teenager tenutasi la scorsa settimana, la biblioteca propone un appuntamento che vedrà protagonisti i suoi stessi partecipanti – sottolinea Guido Bragato, assessore alla Cultura. Si tratta del primo di una serie di iniziative ideate e organizzate con e per i giovani che continueranno a giugno con concerti, aperitivi, iniziative sulla lettura e l’arte».