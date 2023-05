Camionista trovato morto lungo la provinciale

Camionista trovato senza vita lungo la Saronnese a Rescaldina.

Camionista morto

E' stato trovato senza vita, all'interno del suo mezzo. Dramma questa mattina, mercoledì 17 maggio 2023, lungo la provinciale Saronnese a Rescaldina. Erano circa la 9 quando alcuni passanti hanno notato quel camion accostato lungo la strada, a bordo vi era un uomo riverso sul volante. Non si è perso tempo, lanciando subito la richiesta di aiuto.

I soccorsi, inutili

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza del 118 e l'automedica dell'ospedale oltre a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per il conducente del mezzo purtroppo non c'era più nulla da fare. Ora i militari sono impegnati nel ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo è morto per cause naturali.