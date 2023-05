Uomo trovato morto nel bosco: tra le ipotesi l'omicidio legato allo spaccio

Dopo il ritrovamento di un cadavere avvenuto stamattina, 16 maggio 2023, a Cesate, i Carabinieri stanno indagando: tra le ipotesi anche il possibile omicidio nell'ambito del mondo dello spaccio.

Cadavere nel bosco: fra le ipotesi l'omicidio

Il cadavere trovato nei boschi di Cesate, si presentava parzialmente svestito, e con dei segni al volto e alle gambe e ora si dovrà capire in sede medico legale se siano compatibili con un'aggressione. Per le esatte cause di morte sarà invece necessario attendere l'esame autoptico.

Sul caso sono al lavoro gli investigatori della Compagnia di Rho e tra le ipotesi che stanno valutando, ancora tutte aperte, c'è quella di un omicidio nel panorama del predominio per lo spaccio nel Parco delle Groane, di cui l'area fa parte.

Il 29 marzo 2022 un altro uomo era stato trovato ferito da colpi di machete, privo di sensi, sempre ai margini del bosco