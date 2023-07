Nikki Hill riporta il blues in paese: un successo

Nikki Hill protagonista della serata estiva nel parco della biblioteca di San Vittore Olona.

Nikki Hill, concerto da applausi

Nikki Hill è stata la protagonista assoluta dalla serata di ieri, mercoledì 19 luglio 2023, a San Vittore Olona. La nota cantante americana ha dato vita a un concerto energico, che ha conquistato davvero tutti. Una serata, la quarta della rassegna "San Vittore Olona in blues" nell'ambito di "Estate a Villa Adele" promosso dall'assessorato alla Cultura. Tanto rock e tanto blues, per una sera d'estate all'insegna della musica.

"Il coraggio della cultura di qualità"

"Proseguire con eventi di questa qualità è davvero qualcosa di coraggioso per un’Amministrazione comunale: è una proposta musicale per nulla commerciale, riteniamo che un assessorato alla Cultura deve anche essere coraggioso e ambizioso". Così il sindaco Daniela Rossi, insieme all’assessore alla Cultura Roberto Salvato, ha aperto la serata. E, da parte di tutti i presenti, un pensiero è andato ovviamente a Luciano Oggioni, amato sanvittorese scomparso recentemente che ha fatto crescere la passione per il blues in paese e su tutto il territorio.

"Vogliamo proseguire con questa rassegna e ne siamo orgogliosi - ha commentato Rossi - Il primo anno abbiamo avuto Fabio Treves, poi Sugar Blue che può vantare una collaborazione nientemeno che con i Rolling Stones e poi, l’anno scorso, Anna Popovic".

Prossimo appuntamento venerdì 28 luglio con "(Stai per vedere) 3 storie d'amore di Italo Calvino, omaggio in musica e immagini a 100 anni dalla nascita".